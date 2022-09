Slovensko se chlubí vlastním Tutanchamonem. Jedinečnou hrobku našel bagrista

Tereza Malá

Na místě hrobky prosakovala na povrch voda, bagr se lekl, že lžící zasáhl muniční bunkr.

Věhlas a sláva kontroverzního mladého faraona Tutanchamona jen málokteré postava předčí. Ale i naši sousedé na Slovensku mají někoho, kdo je přezdíván "Slovenský Tutanchamon". Možná se to zdá neuvěřitelné, ale hrobka muže, jenž byl před 1600 lety pohřben pod Tatrami, je skutečně evropský unikát. O koho jde?

Podle vědců se jedná o dosud záhadného germánského knížete, který byl pohřben pod Tatrami a srovnání s egyptským faraonem si vysloužil díky velkoleposti a zachovalosti jeho hrobky. Na rozdíl od egyptského Tutanchamona, z jehož hrobky byly poklady vynášeny několik dní či dokonce týdnů, slovenský Tut o své největší cennosti přišel. Jak se totiž ukázalo, většinu zlatých a stříbrných předmětů odnesli vykradači hrobek.

Postupné odkrývání expozice

Jeden z nejvýznamnějších archeologických objevů na Slovensku za poslední desetiletí spatřil světlo světa na konci roku 2005 a první poklady v hrobce nalezené byly zpřístupněny veřejnosti. Do roku 2016 měla být expozice v Podtatranském muzeu v Popradu kompletní.

Jako první byl však lidem představen dřevěný nábytek z hrobky, který měl podle pověry sloužit mrtvým v posmrtném životě. Ihned po překvapivém objevu se na Slovensko začaly sjíždět davy světových archeologů, kteří se chtěli s tímto evropským unikátem seznámit. Takto zachovalá dřevěná hrobka totiž skutečně nemá obdoby.

Neskutečný nález pod Tatrami

"Celá architektura hrobové komory včetně sarkofágu je neporušená. Podobné knížecí hroby byly nalezeny na několika místech barbarské Evropy, ale jen ve formě fragmentů," zdůrazňuje nitranský archeolog Karol Pieta.

Brzy po odkrytí hrobky byl její obsah převezen k analýze a konzervaci do německého Šlesvicka. U nás totiž není k dispozici náležitá technologie. Zde jsou jednotlivé artefakty zkoumány a postupně převáženy zpět na Slovensko.

K nálezu přitom došlo, jak to už tak bývá, zcela náhodou, když na staveništi průmyslového parku v Popradu - Matejovcích bylo při snižování terénu objeveno podmáčené místo. To se pak stavbaři snažili zpevnit bagrováním a zasypáním kameny, dokud při bagrování nenarazili na dřevěnou srubovou konstrukci.

Zprvu si mysleli, že je to pramen upevněný v dřevěné konstrukci, nebo bunkr z druhé světové války. Jenže místo bunkru nalezli neskutečně cennou hrobku. Konstrukce hrobky, která byla postavena z nepropustné hlíny, se zřejmě zachovala díky tomu, že povrchová voda pronikla do dutého prostoru skrze loupežnickou šachtu. Řídké bláto sahalo do výšky asi 65 centimetrů pod strop hrobky, kde se díky tomu všechny organické části zachovaly.

Tajemství stále nevyřešena

Dodnes přesně nevíme, kdo je v hrobce pohřben, i když je jasné, že se jednalo o důležitého muže. Jak se ukázalo, muž byl 170 cm vysoký, dobře stavěný, a bylo mu kolem 25 let. Možná pocházel dokonce z oblasti mezi Volhou a Uralem, protože výzkum izotopů stroncia v kostech naznačuje, že nežil v okolí Popradu, ale více na západ.

"Kníže byl Germán a možná Vandal, protože obyvatelstvo, které tehdy žilo na území dnešního severního Slovenska a jižního Polska, patřilo pravděpodobně ke kmeni Vandalů," říká Pieta.

Také konstrukce hrobky je zvláštní. Je izolována způsobem, jaký popisují římské stavební příručky. I proto je zde hypotéza, že se jednalo o šlechtice sloužícího v římské armádě, což nebylo u tehdejších barbarských vůdců nic neobvyklého.

Letos v květnu se po dlouhých 16 letech výzkumů vrátil konečně Slovenský Tutanchemon domů, jak říká tato reportáž.

