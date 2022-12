Vlny veder v Číně se postaraly o hezkou záhadičku. Na dně vyschlého jezera se objevily podivné čtvercové labyrinty. Oficiální vysvětlení, že jde o pasti na ryby, se nezdá příliš věrohodné. Nález tak vzbudil rozruch a na sociálních sítích se objevují názory, které baví, ale i děsí.

Jezero mýtů

Bahnité jezero Tung-tching-chu (čínsky Dongting Hu) v severovýchodní čínské provincii Hunan je velké a poměrně mělké jezero. Je povodím řeky Jang-c'-ťiang. Vlévají se do něho i další velké a menší toky. Jeho hladina i rozloha tak kolísá. Obvykle je jeho plocha 2 820 km², v období záplav může být až desetkrát větší a hladina stoupnout o 15 metrů. Letošní nezvykle horké a suché počasí ale naopak způsobilo, že začalo vysychat. Ztratilo tak hodně přes tři čtvrtiny své plochy. Jeden z tamních občanů jménem Chu to chtěl zdokumentovat a pořídil letecké snímky. Ty vzbudily znepokojivé obavy. Ne však kvůli tomu, že jezero vysychá, jak by se dalo čekat. Byla to podivná bludiště, která vyschlé dno odhalilo.

První z reakcí tak bylo: „Nedotýkejte se toho. Jsou to dveře do tajné podzemní komory“. Čínské jméno jezera Dongting totiž znamená Dvorana jeskyně. Ta se dle jedné z legend skrývá pod dnem jezera. V ní žijí duchové bohyně řeky Xiang Ehuang a bohyně řeky Nüying. Věří se také, že na dně jezera sídlí bájný Dračí král, čínský bůh vod a počasí. A pak je tu ještě zbloudilá duše. A to čínského státníka, politika a básníka, který zde spáchal sebevraždu. Jsou odkrytá bludiště špatným znamením, protože nadpřirozené bytosti ztratily svou „vodu“ nad hlavou?

Podivné stavby?

Obrazce, které se na vyschlém dně objevily, mají tvar obdélníku velkých jako fotbalové hřiště a v nich jsou z jakýchsi až desetimetrových bloků sestaveny podivné obrazce a vzorce. Písmo? A kdo jiný může vytvořit záhadné linie, kruhy a tvary, které jsou vidět jen ze vzduchu než mimozemšťané? Je to poselství z nebes? „… určitě mimozemská civilizace. Je to znamení, na které jsme čekali,“ zněl jeden komentář. Jiný pak tvrdí: „Neříkám, že je to mimozemská civilizace, ale mimozemšťané rozhodně.“

Není-li bludiště tajným vchodem pod jezero, ani důmyslnou stavbou obyvatel vzdálených planet, pak přichází, dle názorů v komentářích, ještě pozůstatky hrobek dávné a neznámé vyspělé civilizace z dob, kdy tato oblast nebyla pod vodou.

Jsou to pasti na ryby

Všechny tyto domněnky ale vyvrátil nejmenovaný úředník z výboru pro správu jezera: „Domníváme se, že se jedná o stopy po bývalých ai wei,“ uvedl pro deník South China Morning Post. Možnost, že se jedná o pasti na ryby, které kdysi postavili rybáři na mělčinách jezera, připustil i Z. Weijun, odborník na vodní hospodářství ze šanghajské společnosti Yishui Environment Technology Company. Ai wei – rybí/nízké plůtky jsou pasti na ryby, které používají a používali rybáři mnoha kultur. Ryba, která do nich vpluje zůstane v „bludišti“ uvězněná a je snadnější ji ulovit. V roce 2018 byl tento způsob lovu místními úřady zakázán. Otázkou tak zůstává, jsou-li to pasti na ryby, jak jsou staré? Zkoumat se to nejspíš nebude. Jeden obyvatel oblasti Y. Xinwei pro zmíněný čínský deník uvedl: „Nevidím žádný důkaz, že by tyto obrazce vytvořili lidé…“

