Podívejte se na tajemné záběry zatopeného starověkého města. Jsou úžasné!

Tereza Malá

Itálie, Neapol, Baia, pohled a podrobnosti o archeologickém areálu specializovaném na lázeňské procedury starých Římanů.

Foto: forben / Shutterstock

Starobylé město Baia v Itálii bylo římské město na břehu Neapolského zálivu. Nyní je považováno za součást Bacoli v regionu Kampánie. A místo má svou bohatou historii. Od roku 100 př. n. l. do roku 500 n. l. si v této oblasti stavěla luxusní vily jen bohatá smetánka. Baia byla po celá staletí luxusním starověkým letoviskem, místem požitkářství a také samozřejmě korupce. Pak bylo ale město navždy potopeno. Proč?

Samotné město Baia bylo pojmenováno podle kormidelníka Odysseovy lodi v Homérově Odyssei, který byl údajně pohřben nedaleko. Dnes zatopené ruiny města s podvodními sochami vyprávějí svůj tajemný příběh, který se ale nikdy nedozvíme. Co může za to, že se luxusní letovisko ponořilo do moře? Podle archeologických průzkumů bylo mnoho drobnějších staveb chráněno v jakémsi parku.

Přestože se jednalo o aktivní sopečnou oblast, město bylo postaveno na Kumejském poloostrově na Flegrejských polích.

Na město se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Co se stalo?

V místě, kde Baia stála, měly svou vilu i takové osobnosti, jako Julius Caesar, Septimius Severus nebo Nero. Historicky významní lidé si zde stavěli svá luxusní sídla a velká část města byla majetkem Augusta. V roce 138 n. l. zde dokonce zemřel římský císař Hadrián. Po všech těchto osobnostech zde zůstaly vystaveny předměty, které kdysi patřily Pompeiově dceři Pompeii Magně, jež je darovala Tiberiovi. O tom, jaký byl osud těchto předmětů - brože, pláště či zlaté buly, by mohly vyprávět snad jen pod vodou pohřbené sochy bez hlav.

Soch zde totiž bylo vykopáno skutečně mnoho. Jednou z těch hlavních je socha Afrodity z Baiae. Významné archeologické vykopávky v roce 1941 pak odhalily celé budovy, termální komplexy a bohaté vily z různých období.

Půda Baie byla snížena pod úroveň moře ve dvou fázích, které nakonec vyústily v celkové zatopení. Pozdější nálezy však odhalily krásu tohoto města.

Baia v dobách největší slávy

Poté, co bylo místo objeveno, byly odhaleny četné sádrové odlitky helénistických soch, které jsou nyní vystaveny v archeologickém muzeu města. Zároveň archeologové zjistili, že ve městě se nacházelo několik chrámů kopulovitého charakteru: Merkuriův chrám, Dianin chrám a Venušin chrám. Mnoho míst mělo nádherné terasy s výhledem na moře a majestátní schodiště.

Město ve své době uspokojovalo potřeby mocné římské elity, a navíc zde vyvěraly horké léčivé prameny, kolem nichž byly zbudovány lázně. Baiu však v 8. století vyplenili Saracéni a do roku 1500 z něj zbyly jen zničené ruiny. Ty byly později zatopeny, takže dnes je místo lákadlem pro šnorchlaře a potápěče. Jeho antická krása dostala tedy zcela jiný rozměr.

