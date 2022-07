150 000 let staré dokonalé radioaktivní potrubí vede k záhadné pyramidě. Proč?

Baigong pipes - potrubí, které je záhadou.

Foto: Creative Commons, volné dílo, public domain

Co jsou to Baigongské trubky? Jsou skutečně staré nepředstavitelných 150 000 let? Jsou důkazem vyspělého zařízení na výrobu chemických paliv? Jaký je jejich původ? Tyto otázky a mnohé další se vynořují v souvislosti se zajímavými trubkami, odhalenými v okolí provincie Čching-chaj poblíž hory Baigong u města Delingha v jihozápadní Číně před několika lety. Jejich původ je stále záhadou. A teorií je mnoho.