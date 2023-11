By EvanS - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3145203

O Balancujícím kameni v Coloradu Springs se tvrdí, že se jednoho dne určitě skutálí ze svého podstavce. Proto k němu míří tisíce turistů, aby se s ním na památku vyfotili. Díky tomu už vydělal miliony korun. A stále stojí.

Je starý 300 milionů let a váží přes 700 tun. Jeho hrany obrousil ledovec, řeka, vítr a déšť. Jako obří baletka tak balancuje na hraně a vyčnívá do okolí. Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o jednu ze stovek skal, které vypadají, že popírají gravitaci. Kámen ze Zahrady Bohů je však výjimečný tím, že stojí za velkým businessem.

Jeho potenciál objevil 14letý Curt Goerke v 90. letech 19. století. Všiml si, že snad za každého počasí k němu míří desítky turistů. Vytušil příležitost. „Nechcete fotku? Jen za 25 centů za kus,” volal na kolemjdoucí. „Nikdy nevíte, kdy spadne. Budete mít památku.” Výletníci neváhali. Poptávka byla tak vysoká, že jeho otec za několik měsíců koupil nejen samotný kámen, ale také nedaleký Mushroom Park.

Jenže časy se mění. O několik let později se fotoaparáty staly levnými a dostupnými. Pokud chtěl Curt Goerke udržet svůj příjem, musel vymyslet něco nového. Nenapadlo ho ale nic převratného. Pozemek kolem skály tak pouze oplotil a vybíral vstupné.

Tento krok se však turistům nelíbil. Začali si proto stěžovat úřadům. Ty zareagovaly žalobou. Dvacet let trvalo, než soudce rozhodl. Balancující kámen a cesta k němu měla připadnout městu. Goerke byl v šoku. Neváhal ani minutu a odvolal se. Tahanice trvaly další desetiletí, během nichž se majitelé neustále střídali.

V roce 1932 Curtovi došla trpělivost. Celý pozemek prodal a odstěhoval se. „Už mě nebavilo žít na hraně, jako ten balvan,” svěřil se místním novinám. Jenže noví správci parku nepočítali s tím, že jakmile bude plot stržen, Balancující kámen se stane terčem vandalů. „Nevěřili byste, jak si lidé neváží přírody. Nejenže po něm šplhají a ryjí nápisy, dokonce se ho pomocí krumpáčů snažili svrhnout,” stěžoval si Al Gonzales.

To se jim naštěstí nepodařilo. Odborníci záhy odhalili proč. Curt Goerke ho kdysi podložil betonem. „Chránil tak svou investici,” vysvětlila jeho dcera Grace Goerke Boughner. Nyní není po umělém podstavci ani stopy. Eroze ho rozemlela na prach. Hrozí proto, že skála spadne?

„Jednou určitě,” říká emeritní profesor geologie na Colorado School of Mines Thomas Grose. „I přestože je dnes hrana kamene chráněna převisem, povětrnostní vlivy nakonec zvítězí.”

