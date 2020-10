Baletku Franceska poslali do plynové komory. Nesmířila se s tím a začala zabíjet

Během nacistického běsnění se jen málokdo odvážil vzepřít děsivě vyhlížejícím německým vojákům a důstojníkům, kteří nemilosrdně potlačili jakýkoliv odpor. Příběh krásné a úspěšné baletky, která se těsně před smrtí odvážně postavila nacistickým dozorcům v koncentračním táboře Osvětim, bere dech.

Franceska Mannová se narodila 4. února 1917 do polské židovské rodiny. K tanci inklinovala už od malička. Vystudovala taneční školu Ireny Prusické a v roce 1939 se na mezinárodní soutěži v Bruselu umístila na 4. místě. V Polsku byla považována za nejkrásnější a nejtalentovanější tanečnici své doby. Její slibnou kariéru však zastavila německá okupace. Stejně jako statisíce Židů, i ona skončila ve varšavském ghettu.

Nacisté úmyslně šířili mezi lidmi v ghettu lži, aby je bez větší námahy dostali do koncentračních táborů. V roce 1942 začaly po ghettu kolovat zvěsti, že s pasem některého z neutrálních států, je možné vycestovat do Ameriky. Samozřejmě to nebyla pravda. Na základě falešných švýcarských dokladů bylo přibližně 2500 lidí přesunuto do varšavského hotelu Polski, odkud měli vycestovat do Ameriky. Místo toho byli téměř všichni posláni do koncentračních táborů Bergen-Belsen a Osvětim. To byl případ i baletky Francesky Mannové.

23. říjen 1943 se pro tuto krásnou ženu stal osudným. Všem Židům, kteří do tábora přicestovali, bylo řečeno, že ještě před cestou do Švýcarska se musí osprchovat a projít dezinfekcí. Franceska už tehdy tušila zradu. Když při čekání v šatnách před plynovými komorami pochopila, že jde na smrt, rozhodla se, že ona tímto způsobem umírat nebude. Netušila, že její rozhodnutí bude jednou fascinovat celý svět.

Co se stalo potom, vychází ze svědeckých výpovědí některých vězňů v Osvětimi. Podle nejčastější verze si v šatnách, kde dostaly ženy pokyn ke svlékání, Francesca všimla, že ji při tom sledují dozorci. Počkala, až přijdou blíž, aby ji popohnali, ať si pospíší. Když byl jeden z dozorců, Josef Schillinger, dostatečně blízko, Francesca si vyzula botu a podpatkem ho udeřila do hlavy. Muž se zapotácel, ona mu v mžiku ukradla pistoli a třikrát vystřelila. Dva výstřely, které směřovaly do jeho břicha a nohy, byly smrtelné. Další výstřel druhého dozorce pouze zranil. Francesčin útok sloužil jako signál pro ostatní ženy, aby se na ostatní dozorce okamžitě vrhly. Na po zuby ozbrojené essesmany ale nestačily. Ti se z prvotního šoku rychle vzpamatovali a část přítomných žen zastřelili, další zahnali do plynové komory. Když Franceska viděla, jak se situace vyvíjí, obrátila ukradenou zbraň proti sobě. Dodnes je díky svému odvážnému činu považována za jeden ze symbolů vzpoury proti nacistům.