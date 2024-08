Externí autor 14. 8. 2024 clock 3 minuty gallery

Když před téměř třiceti lety zazářil ve filmu Desperado, ženám se z něj podlamovala kolena. Podívejte se, jak vypadá Antonio Banderas dnes. Rozhodně nepatří do starého železa.

Desperado ale není jediný film, kterým se tenhle charismatický herec zapsal do filmové historie. Ještě před ním odstartovala jeho úspěch Philadelphia, drama, ve kterém si zahrál po boku Toma Hankse. Hned po něm se předvedl v Interview s upírem a pochopitelně nesmíme zapomenout ani na snímky se Zorro mstitelem.

Ve filmech nejenom hraje, ale také je režíruje. Objevil se i na Brodwayi a je nadaný hudebník, což se mu hodilo například ve snímku The Mambo Kings.

Bývalé i současné lásky

Málo se ví, že ještě před Melanií Griffith byl Antonio ženatý se španělskou herečkou Anou Leza. Jí může poděkovat za to, že mu pomohla s angličtinou, když se na začátku 90. let minulého století dostal do Hollywoodu. Neuměl totiž ani slovo. „Bez ní bych tu roli nezískal,“ přiznal reportérům magazínu Hollywoodlife.

A pak přišla právě Melanie. Antonio již dříve prozradil, že když ji poprvé spatřil na udílení cen Akademie v roce 1990, byla to pro něj láska na první pohled. V roce 2019 pro Vulture řekl: „Šel jsem poprvé na Oscary, protože jsme získali nominaci za Ženy na pokraji nervového zhroucení. Uviděl jsem tu blondýnu, kterou jsem znal, protože jsem viděl její filmy, ale v té době jsem si nepamatoval její jméno. Takže jsem se Pedra Almodóvara zeptal: Kdo to je? Jak se jmenuje? A Pedro řekl: To je Melanie Griffith! A já zareagoval: To je ona. Ach můj bože. O šest let později jsem se s ní oženil.“

Melanie přivedla do manželství dvě děti, které jí Antonio pomohl vychovat. Spolu mají dnes téměř osmadvacetiletou dceru Stellu, která je rovněž herečka.

O důvodu jejich rozvodu se hodně spekulovalo. Griffith pro Porter Magazine uvedla, že se dostali do bodu, od kterého to nešlo dál. Tedy ona nebyla schopná v manželství pokračovat, proto podala žádost o rozvod.

Ví se ale, že v minulosti ráda holdovala alkoholu a nebyly jí cizí ani jiné návykové látky. I když se Banderas snažil jí při odvykání pomáhat, nebylo to údajně dost.

Krásná Holanďanka

Poprvé se Antonio s Nicole Kimpel, současnou přítelkyní, potkal na filmovém festivalu v Cannes v roce 2014. Tehdy byl ještě ženatý s Melanií, ale jejich vztah už byl spíš o dvou lidech žijících vedle sebe.

Pro The Arizona Republic Banderas uvedl: „Nicole nebyla důvodem mého rozvodu. Když jsme se seznámili, byl jsem stále ženatý, i když moje manželství směřovalo k rozvodu.“ A podle jeho slov i ona sama mu řekla, aby vyřešil si své problémy, pak se uvidí. Jakmile se tedy Banderas rozvedl, začali s Nicole chodit.

Bod obratu

Před sedmi lety Antonia Banderase postihl infarkt. Herec o tomto život ohrožujícím stavu dnes mluví jako o bodě obratu, který mu pomohl rozpoznat, co je v životě důležité. Život mu zachránila právě přítelkyně Nicole, která byla u toho, když ho během cvičení postihla silná bolest na hrudi. Pod jazyk mu vložila silný aspirin, který si shodou okolností den před tím koupila na bolest hlavy.

Dnes si Antonio Banderas vybírá filmy, které natočí. Přestěhoval se z londýnského Surrey zpět do španělské Málagy a užívá si život. Přijal své stárnutí a nutno dodat, že mu to sluší i v nové poloze...

Zdroje: www.mamamia.com.au, people.com, www.biography.com, nationalpost.com