Viděli jste nový vzhled Báry Basikové? Zpěvačka opět ukázala, že se toho nebojí a radikálně změnila střih vlasů. Pochválila ji i bývalá první dáma nebo kolegyně Monika Absolonová. A že je za co. Podívejte se.

Oblíbená česká zpěvačka Bára Basiková ráda experimentuje se svým vzhledem. A umí to opravdu kardinálně. Navíc jí budiž ke cti, že z takových proměn obvykle vychází na jedničku. Tentokrát ovšem i s hvězdičkou, protože se změnila k nepoznání.

Ostříháno! Na zimu!

Tak přesně tyhle dvě věty napsala zpěvačka k fotce, kterou umístila na svůj instagram. Reakce jejích fanoušků na sebe pochopitelně nenechaly dlouho čekat. S pochvalou si pospíšila nejenom bývalá první dáma Dagmar Havlová, ale také Bářina kolegyně Monika Absolonová, která jí poslala výmluvné smajlíky.

Nutno dodat, že ani běžní fanoušci nešetřili obdivem. Jedna z nich poznamenala: „Zase krásná Báro, chytrá jste byla vždycky…“ K tomu není co dodat.

Nový účes

A co vlastně Bářiny sledující tak upoutalo? Z vlasů, mírně se vlnících na ramena si nechala udělat krátké mikádo s novým odstínem. To ale nebyla jediná proměna. K celkové image totiž přispěly i výrazné brýle a červeně nalíčené rty, které celému vzhledu dodaly styl.

Z jejího nového vzhledu je patrné, že zpěvačka umí popřít věk, aniž by působila dojmem zastydlé puberťačky. Se svým stylem jde příkladem, že i v jednašedesáti letech může vypadat žena skvěle. A co si budeme povídat, Bára je dobrým příkladem toho, že správně vybraný účes může omladit o pár let. V jejím případě tahle teorie zafungovala stoprocentně.

Vlasová chameleonka

Kdo tuhle skvělou zpěvačku sleduje, velmi dobře ví, že v minulosti prošla řadou vlasových proměn. Určitě si vzpomínáte na její období téměř černých vlasů, které následovala hnědá kreace a přechod k postupnému zesvětlování, jež jí podle fanoušků sluší nejvíc. A mají pravdu. Vypadá v něm rozhodně mladší.

close info Instagram Báry Basikové zoom_in Bára Basiková v novém sestřihu, za který dostala spoustu pochvaly.

S přibývajícím věkem se vytrácí kvalita vlasů a navíc řídnou. Některé ženy tento vizuální problém řeší naplétáním vlasů. Přitom stačí tak málo, vlasy zkrátit, jelikož ty pak vypadají opticky hustší a hlavně jsou pořád přirozené. Pomohou samozřejmě i kvalitní vlasové přípravky a správný jídelníček, případně doplňky stravy.

Sama sebou

Pravdou je, že v minulosti Bára Basiková párkrát schytala kritiku za svůj mírně řečeno neupravený vzhled. Naštěstí si z hejtů nic nedělá a je pořád sama sebou. I v oblékání obvykle sází na minimalismus a nadčasovost. Její kousky bývají jednoduché, vždy správně zkombinované a nikdy nezapomene přidat aktuální trendový doplněk.

Stejně tak se postavila k vlasové kreaci, se kterou hodlá přečkat zimu. Nutno dodat, že nově zvolený účes je nejenom trendy, ale také nesmírně praktický. Která žena si omotávala šálu nebo šátek na delší vlasy, ví o čem mluvíme. Krátké vlasy se navíc lépe schovají pod čepicí. Jak to totiž podle předpovědi vypadá, budeme ji brzy potřebovat...

Zdroje: medium.seznam.cz, www.super.cz