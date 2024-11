Externí autor 14. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečku a zpěvačku Báru Kodetovou asi netřeba představovat. Víte ale, že má tři nadané dcery? Všechny se vydaly na uměleckou dráhu. Podívejte se, komu jsou podobné.

Herečka a zpěvačka Bára Kodetová žije ve spokojeném manželství s houslistou Pavlem Šporclem. Z bývalého vztahu s Robertem Hozákem má dceru Lily, kterou jí od tří let pomáhal vychovávat Pavel Šporcl. S ním si pak pořídila další dvě dcery, Violettu a Sophii.

Krušné začátky s Lily

S nejstarší dcerou Lily žila Kodetová sama, tedy do jejích tří let. A jak v mnoha rozhovorech uvedla, nebylo to právě snadné. V té době jí umíral otec, skvělý herec Jiří Kodet, v řadě televizních projektů přišla o práci a vlastně s maminkou Soňou zůstala na všechno sama. Naštěstí se pak objevil Pavel, který si ji získal svým klidným a laskavým přístupem. A také tím, že přijal i její dceru.

Z roztomilé blonďaté panenky dnes vyrostla krásná mladá dáma, která své mamince ani nevlastnímu otci, se kterým si velmi rozumí, rozhodně ostudu neudělá. Nezpívá ani nehraje, ale vydala se jiným uměleckým směrem.

Bára se pro Blesk.cz pochlubila: „Lily úspěšně studuje na módní návrhářku. Začalo ji to neskutečně bavit. K Vánocům si přeje nějaký speciální šicí stroj za nemalé peníze. Ale my ji v tom milerádi podpoříme, protože je vidět, že ji to chytlo a že ji to zajímá. Miluje ty látky a vymýšlí opravdu krásné věci.“ I když je při pohledu na tři slečny jasné, že jsou sestry, Lily má po mamince nádherný úsměv.

Houslistka Violetta

Jak se zdá, potatila se jenom prostřední, sedmnáctiletá Violetta, která se Báře narodila do manželství s Pavlem Šporclem. Půvabná slečna studuje třetím rokem hru na housle na Pražské konzervatoři. A jak Bára prozradila, začala ještě zpívat. Když se podíváte na její fotografie, je jasné, že se potatila i v tomto směru, protože je svému otci velmi podobná.

Nejmladší Sophia

Bára vždycky chtěla velkou rodinu a tak po Violettě ještě přišla na svět Sophia. A tady nepadlo daleko od stromu pro změnu maminčino jablko. I když, vlastně mnoho jablek ze strany rodiny Báry, ve které se vyskytovala řada úspěšných herců. Ona sama ke své dceři pro Blesk.cz řekla: „Sophia teď dotočila druhý film s režisérem Jiřím Strachem. Na jaře s ním dotočila Lovce. Dotočila také film s názvem Máma, což je překrásný příběh, který napsal Marek Epstein. Navíc dostala další scénáře a čekají ji další konkurzy, takže je vlastně úspěšná.“ A komu ta je podobná? Kromě svých sester je očividně směsí svých rodičů.

Nemají trému

Obě mladší dcery rády chodí s rodiči do společnosti. Čas od času se s nimi objeví i nejstarší Lily, která už ale má svůj život, a hlavně se snaží prorazit v jiné umělecké sféře než její sestry. Violetta se Sophií už dokonce veřejně vystupovaly, a to i se svými rodiči. Očividně trémou netrpí, a to nejspíš proto, že je zpěv a v případě Violetty i hraní na housle opravdu baví.

Jak Bára v rozhovoru pro Lifee.cz zmínila, rozhodně ji neděsí, že se obě dcery vlastně vydaly v jejích a Pavlových stopách. „Tohle povolání je krásné. Když se daří a člověk je úspěšný, a hlavně, když to děláte s přesahem a děláte něco, co má smysl. Snažíte se svým uměním lidi pobavit, rozesmát, rozplakat, přinést jim úlevu a něco krásného. Hudba i divadlo je přeci velká radost,“ dodala.

Zdroje: www.lifee.cz, www.novinky.cz, www.blesk.cz