Externí autor 1. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

Herečka Bára Štěpánová se nikdy netajila tím, že má priority srovnané trochu jinak a že by pro ni bylo dítě na prvním místě, ba dokonce smyslem života. Mnohé matky zřejmě kroutí hlavou, co může být víc než dítě? Vlastní život. Alespoň podle Báry Štěpánové. Jaký má se svojí dcerou vztah dnes?

Ačkoliv se po předchozích slovech může zdát, že herečka o svou dceru příliš nejeví zájem, opak je pravdou. Dominiku nade vše miluje, jen jedna z věcí, které miluje také, je její vlastní život. A toho se kvůli dítěti nehodlala vzdát.

Dominiku má Štěpánová s dnes již bývalým manželem Lubošem Rychvalským. Jak sama umělkyně přiznala, početí to bylo více plné lásky a uvolnění než rozumu. Na miminko „zadělali“ totiž plni radosti během sametové revoluce.

Být matkou, či nebýt matkou?

Aniž by tušila, že je v očekávání, pracovala tehdy mladá Štěpánová coby sekretářka prezidenta Václava Havla. Pak ovšem začaly přicházet herecké nabídky a umělkyně stála před velkým rozhodnutím. Šlápnout do toho a stát se slavnou nebo si užít těhotenství a následně se stát matkou na plný úvazek? Dnes již víme, jak to dopadlo.

Po narození malé Dominiky se tedy Štěpánová naplno vrhla do budování své kariéry a holčička zůstala v péči babičky a chůvy. Umělkyně se netajila tím, že děťátku netouží obětovat celý svůj život. Dle jejího názoru nevíme, jak dlouho tu budeme, a tak aby se vyhnula pozdějším výčitkám vůči vlastní osobě, že si ho dostatečně neužila, zařídila se takto.

Herečka trávila spoustu času v divadle a její manžel na tom nebyl s časem o mnoho lépe. Oba dva se tedy později vydali svou vlastní cestou a rozvedli se. Nicméně v ten čas se Štěpánová seznámila s trumpetistou Miroslavem Barabášem, a vše bylo zase jako předtím. Její vlastní dcera ji dokonce neoslovuje „maminko“, ale Báro.

Pro umělkyni byla na prvním místě vždy ona sama, ale v tom nejlepším slova smyslu. Život si chce užít a rozhodně si do něj nenechá od nikoho mluvit, nebo dokonce se nechat citově vydírat. A tak, když přišlo na hledání nového domova, neohlížely se hrdličky na nikoho.

Volba padla na vilu nedaleko Prahy, a ačkoliv zde Dominika měla dveře otevřené, více času trávila se svým otcem v Praze. „Měla to daleko do školy, dojíždění by bylo komplikované. Byla i u nás, ale vždy se brzy vracela k tátovi,“přiznala v rozhovoru magazínu Ona Dnes Štěpanová.

Jaká matka, taká Katka

Dnes jsou z nich kupodivu ale kamarádky. Poněkud netradiční přístup matky k dceři se na jejich vztahu nepodepsal. „Máme spolu úplně normální vztah. Nikdy mi v tomto ohledu nic nevyčítala a doufám, že ani nebude. Čekala jsem na to, až budu mít kamarádku. Teď ji mám,“ pochvaluje si herečka současnou situaci.

Dominika je dnes dospělá a svou maminku doprovází na mnohé akce. Kdo měl šanci je někdy spolu vidět, může potvrdit, že obě dámy jsou si podobné jako vejce vejci. Jednu dobu měla Dominika dokonce podobnou ofinku jako maminka, která je pro herečku tak typická.

Jak jsou si Bára a Dominika podobné se můžete podívat v naší galerii.

Zdroje: ahaonline.cz, idnes.cz, super.cz