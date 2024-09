Externí autor 10. 9. 2024 clock 5 minut gallery

Bára Štěpánová se před lety zapsala do srdcí diváků jako moderátorka pořadu Trní a poslední roky ztvárňuje roli Babety v seriálu Ordinace v Růžové zahradě. I když by umělkyně ocenila více práce v divadle, bohužel se nabídky nehrnou tak, jak by si přála. Jak se jinak herečce daří?

Bára Štěpánová je již dlouhé roky součástí nekonečného seriálu Ordinace v růžové zahradě, kde pravidelně baví diváky jako zdravotní sestra Babeta.

Herečka dle vlastních slov ani netuší, kolik epizod vůbec natočila. „Pár stovek to bude. Ale kolik přesně, to nevím,“ svěřila se Štěpánová v rozhovoru pro iDnes.cz.

I když v Ordinaci prožila většinu posledních let, práce se jí zatím rozhodně nezprotivila. „Ne, to jsem neměla nikdy. A dokonce teď, protože Babeta stále v Ordinaci je a je stále vrchní sestrou na pediatrii, dokonce mám už i nové podpisové kartičky. Ta postava tam teď ale není úplně vypíchnutá, tak doufám, že se třeba zase bude vyskytovat trošku víc. Ale to jaksi nezávisí na mně. Mám ji strašně moc ráda, baví mě,“ tvrdí sympatická zrzka.

O svou pozici v seriálu se prý Bára jako stálice nebála ani v době, kdy scenáristé výrazně měnili děj a nechali některé zásadní tváře zmizet.

„Aby nedošlo i na mě, no, nevím. To samozřejmě záleží na scenáristech. Pokud se s nějakou postavou chtějí rozloučit s pompou, tak je ta seriálová smrt vždycky taková, že to ty diváky zasáhne. A některé jiné postavy prostě jen „někam odjedou“. To se s herci těch postav řeší předem. Není to tak, že byste přišel na natáčení a dočetl jste se, že jste mrtvej, jo? To ne. Ale uvidím, co Babetě přichystají. Myslím, že by zrovna umírat nemusela,“ směje se Štěpánová.

Původně se Bára proslavila hlavně díky trilogii Básníků. Její postava vnadné a koketní Bedřišky sice diváky pobavila, herečka ale dodnes lituje, že na nabídku vůbec kývla a tvrdí, že si tím výrazně poškodila kariéru.

„Z dnešního pohledu to považuji za strašnou chybu. Nic podobného už bych nikdy nehrála. V minulosti jsem to špatně vyhodnotila," postěžovala si před časem Štěpánová webu Extra.

close info Profimedia zoom_in Bára Štěpánová

Role mi opravdu ublížily

S odstupem času by herečka nejraději vymazala i komedii Jak se krotí krokodýli, kde byla opět vykreslena jako žena lehčích mravů.

„Myslím si, že tyhle role mi opravdu ublížily. Opravdu mi to nepomohlo. Zaškatulkovalo mě to a dodnes si lidi říkají, jak je možné, když se někdy objevím v seriózní roli. Lidi ve mně vidí tu povrchní a nebrali mě jako herečku," vysvětlila Štěpánová.

„Já ty role opravdu nemám ráda a vůbec nemám ráda, když mi to někdo připomíná. Opravdu na to nejsem pyšná. Tehdy se to prostě tak přihodilo. Ty role nejsou vůbec zajímavé. Je to prvoplánové a nemá to žádný charakter," dodala umělkyně.

Bezesporu významným milníkem v kariéře Báry Štěpánové byl ovšem pořad Trní, který moderovala v roce 2002. Dynamická talk show plná kontroverzních témat vystřelila umělkyni mezi áčkové celebrity a v té době rozhodně neměla nouzi o pracovní nabídky. Karta se však postupem času obrátila.

Před dvěma lety se ale herečka nechala slyšet, že nedostává tolik divadelních rolí, kolik by si přála.

„Asi bych mohla říkat, že si vybírám, což by mohlo znít hezky. Ale zcela upřímně, já vlastně žádné nabídky nedostávám,“ přiznala posmutněle.

Kromě hraní se ve volném čase proto věnuje i muzice, která ji velmi naplňuje. „Já zpívám, a tak mě vždy potěší věta: „Jé, my jsme nevěděli, že takhle hezky zpíváte.“ Mám svůj vlastní recitál z písniček, které miluju. Premiéra se odehrála už před pár lety v Divadle Semafor a pan Jiří Suchý mi dokonce půjčil semaforskou kapelu. Jsou to především písničky, které miluju, a je to „letem světem“, protože začínám Osvobozeným divadlem, pak zpívám semaforské písničky, ale spíš ty pozapomenuté. Dál věci Pavla Cmírala a Milana Potočka, které pánové napsali přímo pro mě. A s kytarou pak zpívám šansony a lidovky,“ pochlubila se Bára v rozhovoru pro Deník.

„Zpívám jako host v projektu Holky na tahu, kde folkové písničkářky zpívají vlastní autorské věci. Já ale nikdy žádnou písničku nenapsala. Důvod je ten, že to neumím, a navíc písniček, které kdyby nikdo nesložil, tak se vůbec nic nestane, je hodně. Vzhledem k tomu, že tenhle druh nepotřebných písní nepotřebuju rozmnožovat, raději pátrám po věcech, které rezonují s mým aktuálním rozpoložením nebo akcí, na které je chci zpívat. Takže objevit něco nového mi při mých neschopnostech napsat nadprůměrnou píseň přijde daleko lepší. (smích) Vše ale zpívám po svém, nikdy jsem nikoho nekopírovala. Když se řekne rok 1968, 1969, všichni si vybaví Modlitbu pro Martu. Já ale objevila píseň Don, diri, don Waldemara Matušky. Když ji zpívám, lidem dokonce vhání slzy do očí. Takhle ty písničky dostávají nový smysl, význam. Mě zpívání strašně baví, je to čistá radost,“ uzavřela.

Zdroje: Denik.cz, iDnes.cz, Ahaonline.cz