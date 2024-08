Talentovanou slovenskou herečku známe z jedné z nejoblíbenějších českých pohádek devadesátých let. Dlouhá léta o půvabné blondýnce nikdo neslyšel. Stala se z ní populární italská herečka.

Je to skutečně tak, tato kráska emigrovala v devadesátých letech do Itálie, kde se skvěle uchytila ve svém oboru. A nejen tam, zahrála si totiž v mnoha mezinárodních filmech.

Jednou z nejvýznamnějších rolí byla hlavní role Coco Chanel ve stejnojmenném filmu z roku 2008, kde si zahrála z řadou slavných zahraničních herců.

Blondýnka z Martina

Slovenská herečka se narodila 29. dubna 1974 v Martině. Proslavila se mnoha zahraničními rolemi. Do filmového nebe ji vynesl casting na italský film.

Přestože uměla tehdy sotva pár slov, filmaři se do ní zamilovali. V Itálii žije od roku 1995. Ve válečném dramatu Princ Homburg (Itálie 1997) si zahrála jednu z hlavních rolí.

Úspěšný snímek byl vybrán v témže roce, aby reprezentoval italskou kinematografii na filmovém festivalu v Cannes. Následovalo mnoho zajímavých pracovních nabídek.

Chameleon polyglot

Rodačka ze Slovenska se proměnila ve hvězdu světového formátu. Kvůli rolím střídala barvy vlasů jako chameleon. Proto, když se podíváte na fotografie z různých světových filmů, jistě ji poznáte v mnoha zajímavých rolí, které ztvárnila.

Umělkyně mluví perfektně mnoha světovými jazyky. Plynně ovládá češtinu, italštinu, angličtinu, francouzštinu i ruštinu. Uspěla dokonce i za velkou louží. Zahrála si v americkém filmu Hall of Fame (Síň slávy – Hallmark) nebo Láska a válka.

Její talent jí přinesl také mnohá ocenění. Například v roce 2005 získala cenu David di Donatello Awards za nejlepší herecký výkon ve filmu Cuore Sacro (Svaté srdce). O rok později zabodovala u italského národního syndikátu filmových novinářů.

Tehdy získala za svou skvěle odvedenou práci ocenění Nastro Europeo 2006. A jakým filmem se vlastně křehká herečka do podvědomí českých diváků? Vzpomenete si na krásnou mladou princeznu Pavlínku v pohádce Nesmrtelná teta?



Nesmrtelná teta

Režisér Zdeněk Zelenka natočil v roce 1993 pohádku podle předlohy Karla Jaromíra Erbena. „Celé to vzniklo tak, že mi zavolali mně naprosto neznámí lidé z Bontonu, konkrétně pan Kozák, že si mě vytipovali jako člověka, který má zkušenosti s filmem pro děti a že by ode mě chtěli pohádku,“ vzpomínal režisér Zdeněk Zelenka.

„Pozvali si mě a řekli mi takové opravdu skromné zadání: Chtěli bychom něco jako Tři oříšky pro Popelku, aby to byl divácký film, aby to nestálo moc peněz a aby to byla komedie.“ Tehdy ho inspirovala jeho přítelkyně Jiřina Bohdalová.

Díky ní si vybral jako předlohu, pohádku Rozum a štěstí. Pro hlavní roli sympatického Matěje si vybral tehdy vlasatého kudrnáče Filipa Blažka. Pro roli krásné princezny Pavlínky oslovil mladičkou slovenskou herečku. Tušíte, jak zní její jméno?

Hledanou herečkou je Barbora Bobuľová (50). Žije stále v Itálii. V soukromém životě neměla mnoho štěstí, rozvedla se, má dvě děti. Aktuálně natáčí nový film Nevděčné bytosti (2025).

Zdroje: www.tvguru.cz, www.csfd.cz