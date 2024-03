Barbora Hrzánová se zapsala do dějin českého divadla a filmu svou několik dekád trvající kariérou a oceněními, která vypovídají o jejím talentu. Narodila se 22. dubna 1964 Věře a Jiřímu Hrzánovým a její cesta do světa divadelního umění začala již v raném věku.

Nebývalý talent

Po absolvování prestižní pražské DAMU se vydala na pozoruhodnou cestu, díky níž se stala jednou z nejslavnějších hereček své generace.

Její působení v Národním divadle bylo protkané velkým množství nezapomenutelných představení, na která sama herečka velmi ráda vzpomíná jako na jedny z nejkrásnějších let své kariéry.

Avšak teprve přechod do Divadla Na zábradlí v roce 1993 ji katapultoval do ještě větších "hereckých" výšin. V roce 1994 jí ztvárnění Johanky v Renčově filmu Requiem pro panenku vyneslo uznání filmové kritiky a ocenění na filmovém festivalu v Torontu.

O Barbořině nebývalém hereckém talentu svědčí i její nominace na Českého lva za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli v letech 1995 a 1997, a to za role ve filmech Díky za každé nové ráno a Špiklenci slasti.

Její talent dále zazářil také v roce 2003, kdy získala Cenu Thálie za roli ve filmu režisérů Jiřího Schmiedta a Jana Brichcína, Hrdý Budžes. Film vznikl na motivy knihy Ireny Douskové.

Neuvěřitelně zkrásněla

Kromě profesních úspěchů našla Barbora naplnění také v osobním životě. Je vdaná za herce Radka Holuba a mají spolu syna Antonína.

Hrdý Budžes: sestřih nejlepších momentů:

Ani s blížícími se šedesátými narozeninami Barbora nejeví známky zpomalení. Ve skutečnosti se chystá na speciální oslavu - živý koncert se svou kapelou Condurango, který obohatí vydáním vinylu.

„Kluci z naší kapely Condurango mě donutili znovu hrát, takže znova hrajeme a koncertujeme. Chystáme vinyl k mým šedesátinám, což je za chvíli. Bude to živý koncert naší kapely, takže my musíme hrát, aby ten živý koncert mohl vzniknout,“ prozradila Bára.

V komedii Dobře rozehraná hra v pražském Divadle Kalich se Bára poprvé pracovně setkala na jednom jevišti také se svou rodinu, když si zde zahrála se svým manželem a synem Antonínem.

Debutové představení Antonína se setkalo s pochvalou, což Barboře, jak sama uvedla, udělalo velkou radost. „Byla to jeho premiéra, nejen v Praze, ale v češtině a v těžké disciplíně, což je konverzační komedie, ale byl v rukou Lídy Engelové, to je, jako kdyby byl v rukou krále Miroslava, takže je to v pořádku. Jsem za to vděčná a jsem s Tondou velmi ráda na jevišti,“ svěřila se Barbora.

Ačkoliv se Bára s nadcházející "šedesátkou" pouští do nové životní kapitoly, ta herecká zůstává nezměněná. Nutno podotknout, že s přibývajícími roky Bára jen kvete, neuvěřitelně zkrásněla a vypadá spokojeně.

close info Profimedia zoom_in Bára Hrzánová dnes

