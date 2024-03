Pohledná herečka Barbora Seidlová je velká optimistka. Alespoň to čiší z jejích rozhovorů, kdy kromě odpovědí zaujme i její vzhled. I po čtyřicítce je velká kočka, vypadá mladě a má nádherné a husté vlasy. Od časů princezny Zubejdy se příliš nezměnila. I po 27 letech vypadá skvěle.

Herečka Bára Seidlová se narodila 23. května ve 1981 v Břeclavi, konzervatoř vystudovala v Brně a DAMU v Praze.

Populární role Zubejdy v úsměvné a chytré pohádce byla jednou z jejích prvních, už v 15 letech si zahrála v televizním filmu Romeo, Julie a tma. Během studií hrála i v několika studentských filmech.

Co ale dnes tato herečka dělá?

Od seriálů a televize přešla postupně k divadlu

U této herečky vidíme trochu obrácený postup. Po úspěších na televizních obrazovkách a ve filmu ji nyní můžeme vidět spíš v divadle. Její domovskou scénou je Divadlo Bolka Polívky, hostuje ale i v Činoherním klubu, Na Zábradlí, Divadle Komedie či v Divadle VOSTO5.

Po Zubejdě zůstala nějaký čas věrná pohádkám, k čemuž ji i její hezká tvář předurčovala. Nevyhýbala se ale ani inscenacím a filmům. Popularitu si ale vysloužila v teenagerovském filmu SNOWBOARĎÁCI, kde si zahrála roštěnku Terezu.

Tento film se stal nejúspěšnějším filmem roku 2004, a to i díky hvězdnému obsazení stálic i mladých hvězd, jako byli Vojta Kotek, Jiří Mádl, Lucie Vondráčková, Ester Geislerová, Jiří Langmajer nebo Pavla Tomicová. Ne všichni tito herci ale na úspěch filmu vzpomínají rádi, hlavně Vojta Kotek a Jiří Mádl měli popularity a slečen dost.

Po dokončení seriálu Místo v životě Bára začala filmové role odmítat a přednost dala divadlu. Nechala se slyšet, že v divadle cítí více volnosti.

Osobní život

Tato kráska je stále svobodná a žije s přítelem v Brně. Přitom ještě na konci loňského roku média psala, že je bez přítele. K tomu tehdy Bára řekla: „My jsme pod vlivem médií a dogmat. Dost často děláme věci, o kterých nejsme přesvědčeni, zdali je chceme, ale děláme je, protože to dělají všichni. Všichni mají partnery, děti, všichni mají domy, byty, auto, ukazují své majetky. Tohle není v pořádku pro všechny.”

Razí filozofii, že na všechno dobré je třeba si počkat, a myslí pozitivně. Jak říká: „Vyrostli jsme na kritice a sebeposuzování. Naši vychovatelé nám ‚rozdali noty‘, co je a není špatně. Rozhodně nám nikdo neřekl, že takoví, jací jsme, jsme v pořádku. Přála bych každému, aby se alespoň na chvilku v průběhu dne nebo večer před spaním zastavil a zamyslel se nad tím, co se mu povedlo.”

Bára je vegankou a je možné, že právě to a pozitivní myšlení jsou receptem na její věčně mladý vzhled! Vypadá skutečně nádherně, posuďte sami:

close info profimedia / Profimedia zoom_in Barbora Seidlová

Několikrát zdůraznila, že věk je pro ni jen číslo: „Vždycky jsem se divila, proč se lidé ptají jeden druhého na věk. Jako by to bylo jakési utvrzování v tom, že věk má velkou důležitost v našem životě. Pro mě má takovou, jakou mu přisoudím a čemu uvěřím. Upřímně – na věk, čas a jeho dostatek či nedostatek nehraju. Čas prý neexistuje. Říká se, že je to jen tvrdohlavě udržovaná iluze. Věřím, že stárnout nemusíme, záleží jen na našem pohledu, jak se na věci díváme.“

Bára v rozhovorech říká, že se snaží myslet pozitivně, spoustu věcí si nepřipouští. Ráda cestuje, miluje sport i dobré jídlo.

Ostatně bylo to právě za pandemie, kdy s Nikolou a Danielou Zbytovskými, její kamarádkou a její maminkou, hojně cestovaly a zážitky z cest začaly dokumentovat. Vyšel pak podcast i kniha Zápisky z cest o zemích, z nichž v některých zůstaly i na měsíce. Ze křtu knihy je i tato fotka:

Kmotrem knihy byl Bolek Polívka, který ji však kvůli nemoci pokřtil jen po telefonu.

Zdroje: www.extra.cz, cs.wikipedia.org, www.instagram.com, www.csfd.cz