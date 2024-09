Externí autor 22. 9. 2024 clock 4 minuty gallery video

Tato americká herečka a zpěvačka se stala slavnou ještě před dovršením pětadvacátého roku života. Dnes je jí již dvaaosmdesát a za tu dobu stihla posbírat nespočet ocenění, a to jak za své filmové, tak pěvecké počiny. Poznáte, kdo je půvabná dívka na úvodní fotografii?

Když byla ještě malá holčička, nebyl jí ani rok a půl, přišla o tatínka. Zemřel na krvácení do mozku. Rodina, která najednou ztratila jeden (velmi silný) pilíř, se tedy přestěhovala k maminčiným rodičům, aby jí mohli s výchovou dítek pomáhat. Holčička měla totiž ještě bratra Sheldona.

Dívenka byla prý docela obyčejné dítě, začala navštěvovat hudební kroužek, kde mohla konečně všem ukázat, co v ní dřímá za talent. Bylo tomu ale potřeba jít i trochu naproti, a tak se mladá slečna přestěhovala na Manhattan.

Z nočního klubu na muzikálová jeviště

Její první vystoupení se odehrávala v newyorských nočních klubech. Zlomový pro ni byl pak rok 1962, kdy získala svou první roli vůbec. Jednalo se o muzikál I can Get It For You Wholesale. Po tomto úspěchu si ji začali všímat další lidé a její hvězdička začala pomalu stoupat.

O rok později přišlo i její první album, za nějž obdržela tři ceny Grammy. Pamětníci také nemohou zapomenout na její slavný duet s Judy Garland z téhož roku. „Takový výjimečný okamžik v mé kariéře. Byla neuvěřitelná. Naprostý unikát. V té době mi bylo 21 a Judy 41 let,” zavzpomínala dnes již hvězda první velikosti na svém instagramovém profilu.

Svou prví velkou lásku potkala na natáčení. Jmenoval se Elliot Gould a netrvalo dlouho a rozezněly se i svatební zvony. Další, co netrvalo dlouho, bylo přivítání prvního potomka, syna Jasona. A poslední věc, která netrvala dlouho bylo i jejich manželství. Po sedmi letech se rozešli a v roce 1971 jejich odloučení proběhlo i s úředním razítkem.

První film a první Oscar

Prvním celovečerním filmem, kde se tato multitalentovaná umělkyně objevila, byl snímek Funny Girl. Za hlavní roli v tomto filmu obdržela Oscara. Následovaly pak ještě snímky Hello Dolly a Za jasného dne uvidíš navždy. Všechny filmy se setkaly s pozitivním ohlasem.

Zdroj: Youtube

Ačkoliv dalšího Oscara za herecký výkon (prozatím) už nezískala, byla na něj pak ještě čtyřikrát nominována. Nicméně za nejlepší píseň si ještě jednoho domů odnesla, a to v roce 1977.

Po rozvodu s Elliotem Gouldem herečka a zpěvačka deset let žila s producentem Jon Petersonem. Mezi její milence se zařadili ale třeba i Clint Eastwood nebo Andre Agassi.

Dalším dnes již legendárním snímkem je zajisté film Takoví jsme byli, kde si zahrála společně s Robertem Redfordem. A o kousku Zrodila se hvězda ani snad mluvit nemusíme. Tento veleúspěšný film se v roce 2018 dočkal i svého remaku, kdy se v hlavních rolích představili Bradley Cooper a Lady Gaga.

Zdá se, jako by každá jeden počin v jejím životě byl zlomový, nicméně jinak se to ani popsat nedá. Stejně je tomu tak i u filmu Jentl, kdy se na dlouhou dobu stala jedinou ženou, která obdržela Zlatý glóbus za režii.

Nakonec našla i lásku

To, jak moc byla (a je) úspěšná, se odráží na celkových nominacích na ony ceny. Na Grammy byla nominována třiačtyřicetkrát, osmkrát odešla domů se soškou. Tuto cenu získala i za celoživotní dílo.

V roce 1996 se na ni konečně usmálo štěstí i v soukromém životě, na jednom večírku potkala svého současného manžela Jamese Brolina. „Nedokážu ani vyjádřit, jaké mám štěstí, že se mi tohle stalo. Každá noc s tebou je pro mě novým dobrodružstvím. Nemůžu se dočkat, až tě ráno zase uvidím,“ zaznělo z jeho úst na svatbě, která se konala v roce 1998.

Dívenkou na úvodní fotografii není nikdo jiný než Barbra Streisand.

Zdroje: csfd.cz, cs.wikipedia.org