Krokodýli jsou známí svou impozantní velikostí a silou, což z nich činí jedny z nejobávanějších predátorů na Zemi. A pokud vám připadají dnešní krokodýli děsiví, pak se podívejte, jak vypadalo obří monstrum v pravěku. Barinasuchus arveloi byl skutečně děsivý.

Když se řekne krokodýl, většinou si představíme vodního plaza, který tráví čas nehnutě ve vodě nebo se sluní na pobřeží. Dnes se krokodýli vyskytují v mnoha částech světa, od floridských bažin až po africké řeky. Říká se jim živoucí fosilie, protože se v průběhu věku moc nezměnili. I dnes vzbuzují v lidech respekt a děs, ale navzdory své impozantní velikosti a pověsti však moderní krokodýli blednou ve srovnání s některými svými prehistorickými předky.

Krokodýlomorf byl vysoký jako člověk

Jedním z nich je Barinasuchus arveloi, mohutný krokodýl, který se před více než 8 miliony let potuloval Jižní Amerikou. Barinasuchus, jehož někteří označují za "monstrum", byl dlouhý přes 6 metrů, ale největší exempláře dosahovaly i délky přes 7 m, a vážil kolem 1 700 kilogramů. To z něj činí jednoho z největších krokodýlů, kteří kdy existovali. Podle nedávného článku na webu a-z-animals.com by barinasuchus převyšoval člověka, takže pohled na něj byl opravdu děsivý.

Barinasuchus byl vrcholovým predátorem, který žil a lovil ostatní tvory na souši. Díky své velikosti dokázal složit téměř jakéhokoli savce, který v oblasti žil. V té době to byli zejména tapíři a další kopytníci. Mezi nejběžnější kořisti barinasucha pravděpodobně patřila makrauchenia, velbloudovitá zvířata s malým chobotem, phoberomys, obří hlodavci, nebo hapalops, primitivní pozemní lenochodi. Jediným nebezpečím pro pravěkého krokodýla byl purussaurus, obří vodní kajman, který dorůstal až 10 metrů.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Fosilie versus moderní krokodýli

Připadají vám moderní krokodýli ve srovnání se svými pravěkými protějšky děsiví? Rozhodně nejsou. Moderní krokodýli jsou sice jistě hroziví tvorové, ale jsou mnohem menší než Barinasuchus a nemají stejnou dravost. Lidé navíc vyvinuli technologie a strategie, jak se vyhnout krokodýlímu útoku nebo krokodýla zneškodnit, takže setkání s těmito plazy jsou mnohem méně nebezpečná než kdysi.

Ani moderní krokodýly bychom však neměli brát na lehkou váhu. Mají na svědomí ročně přibližně 1 000 úmrtí na celém světě a k útokům může dojít na nečekaných místech. Proto je stále důležité dbát na opatrnost v blízkosti těchto tvorů, zejména v oblastech, kde je jejich výskyt známý.

Mohutný a silný s odpornými zuby

Barinasuchus je vyhynulý plaz, který žil na území dnešní Argentiny a Brazílii. Název v překladu znamená "krokodýl barinaský", a jedná se o místo, kde byla nalezena původní fosilie (Barinas ve Venezuele). Navzdory relativnímu bezpečí současných krokodýlů je stále fascinující představit si, jaké by to bylo setkat se s tvorem, jako je Barinasuchus, ve volné přírodě.

Barinasuchus není tak zajímavý svou velikostí nebo typem těla, ale kombinací obou. Díky své mohutné velikosti a neuvěřitelné síle by byl skutečným vrcholovým predátorem, který by dokázal zlikvidovat téměř každé zvíře, které by mu zkřížilo cestu. Je snadné pochopit, proč tento dávný krokodýl zaujal vědce i milovníky zvířat.

Kromě toho měl Barinasuchus jedny z nejodpornějších zubů v živočišné říši. Jeho lebka byla plná ziphodontních zubů, které byly extrémně podobné ostatním teropodům, jako byli tyranosaurus, allosaurus a velociraptor. Ziphodontské zuby jsou stlačené a tenké s dozadu směřujícím zakřivením, se zoubkovanými hranami, ideálními pro trhání masa.

I když jsou tedy moderní krokodýli stále působiví, s obřími monstry, která se po Zemi potulovala před miliony let, se nemohou rovnat.

Zdroje: a-z-animals.com, en.wikipedia.org/wiki/Barinasuchus, www.smithsonianmag.com