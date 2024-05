Externí autor 30. 5. 2024 clock 3 minuty gallery

Stejně jako ke Karlovarskému festivalu patří Jiří Bartoška, tak k Jiřímu Bartoškovi patří jeho žena Andrea. Tihle dva to spolu táhnou už skoro padesát let a tím pádem se řadí mezi jedny z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Jaký je jejich příběh?

Že se Jiří Bartoška s Andreou dali dohromady, spunktoval v podstatě jeho herecký kamarád, spolužák a kolega Bolek Polívka. Jednoho krásného dne si to štrádovali pěšky po Brně a do oka jim padly dvě krásné dívky. A nebyl by to Bolek Polívka, aby něco nevymyslel. Rozhodl se, že je osloví.

A dopadlo to tak, že Stanislava si vzala Polívku a Andrea Bartošku. Jak se kamarádům shodně poštěstilo v začátku, neplatilo ovšem už dál. Stanislava byla první z pěti manželek Bolka Polívky, zatímco Andrea s Jiřím Bartoškou jsou spolu dodnes.

Nicméně ani Jiří to neměl zpočátku lehké. Rodina jeho vyvolené dívky si pro ni představovala jinačího ženicha. Tehdy se do výběru vložila i Andrey babička, která svou vnučku nabádala, aby si vzala nějakého zubaře. Bartoška, jakožto student brněnské JAMU zřejmě nebyl dostatečně vyhovující.

Jiří Bartoška není zubař

„Nechtějte po mně, abych někomu radil, jak na to. Nikdy jsme to zvlášť neřešili. Spíš ze začátku, když Andrea začala studovat archeologii a doma oznámila, že chodí s hercem, jsem se musel snažit, abych se před rodinou obhájil. Když mě představila, její babička si povzdechla: ‚Kdyby byl aspoň zubař!‘ cituje slova herce Bartošky web Prima Ženy.

Manželé Bartoškovi mají spolu dvě děti. Janek i Kateřina jsou dnes již dávno dospělí a pomáhají svým rodičům s filmovým festivalem v Karlových Varech. Andrea a Jiří jsou díky Kateřině už také prarodiči, jejich dcera přivedla na svět v roce 2021 holčičku Annu. Mohou se tak již pár let radovat z krásné vnučky.

Je vidět, že u Bartoškových doma vše funguje, jak má. Manželé tak oslaví za dva roky zlatou svatbu, jejich svazek bude trvat už celých padesát let. Budou se tak moci zařadit po bok herečky Elišky Balzerové, která se svým manželem oslavila “padesátku” letos.

Jediný mráček, který museli partneři řešit bylo Bartoškovo onemocnění. Stalo se tomu v roce 2014, kdy lékaři herci diagnostikovali rakovinu mízních uzlin v mezihrudí. Tehdy pociťoval velkou únavu, a tak v Motole podstoupil biopsii. Zdrcující zpráva přišla záhy a herec se musil léčit chemoterapií.

Rakovina se mu vrátila, ale snad je v pořádku

Velkou oporou mu tehdy byla právě jeho žena Andrea. I díky ní se podařilo herci rakovinu porazit. Loni ale přišla další špatná zpráva. Rakovina se Jiřímu vrátila a těsně před začátkem filmového festivalu v Karlových Varech musel být znovu hospitalizován.

„Prezident MFF Karlovy Vary v současné době absolvuje onkologickou léčbu. Nepodstoupil žádnou novou operaci. Další podrobnosti sdělovat nebudeme,“ píše se na webu idnes.cz. Nezbývá než jen doufat, že stejně jako před deseti lety se podaří Jiřímu Bartoškovi se z nemoci dostat.

Konečně na konci února se objevil dokonce ve společnosti, kde mu po boku stála jeho milovaná žena. O svém soukromí a zdravotním stavu legendární herec nemluví, tak jen můžeme doufat, že tím, že se rozhodl vyrazit mezi lidi, nám dává signál, že je vše na dobré cestě. Podívejte jak půvabnou ženu má po svém boku.

