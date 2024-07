Externí autor 1. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Vlasy jsou korunou krásy. Na tom se nejspíš shodneme všichni. Trávíme spoustu času péčí o ně, protože je to přece náš doplněk. Málokdo si ale uvědomí, že vlasy jsou kromě svého vzhledu i barometrem zdraví. Tipněte si, jak jste na tom vy.

Blondýnky

Jste blondýna? Pak byste měla pravidelně navštěvovat očního lékaře, protože vám během stárnutí hrozí podmíněná makulární degenerace, což je oční onemocnění, které při zanedbaném stavu může způsobit až slepotu.

Jak uvádí floridská lékařka Svetlana Kogan, světlovlasé ženy jsou k makulární degeneraci obzvlášť náchylné. Jako doktorka celostní medicíny radí blondýnkám zaměřit se na stravu bohatou na lutein a zeaxantin, které se nacházejí v kapustě, špenátu a sněžném hrášku. Podle jejího doporučení byste si měli dopřávat jeden šálek zelené zeleniny denně.

Blondýnky produkují méně melaninu, který pleť přirozeně zabarvuje a pomáhá ji chránit před škodlivými UV paprsky. Jak upozorňuje doktor Joel Schlessinger, emeritní prezident Americké společnosti pro kosmetickou dermatologii a estetickou chirurgii, blondýnky jsou díky tomuto svému nedostatku vystaveny vyššímu riziku vzniku melanomu.

Dermatolog doporučuje opalovací krém s minimálně SPF 30, který chrání před škodlivými UVA a UVB paprsky. A to není všechno, protože podle něj by blondýnky měly na přímém slunci vždy nosit pokrývku hlavy.

Brunetky

Tmavovlasých žen, ale i mužů, je na světě jednoznačně nejvíc. Jejich vlasy navíc působí hustým dojmem. Ale tohle zdání klame, protože ve skutečnosti mají tmvovlásky méně vlasů než blondýnky či zrzky. Tenhle fakt vysvětluje doktor Schlessinger pro Women´s health následovně: „Hnědé vlasy jsou obecně hrubší a silnější než blond nebo zrzavé a tělo jich produkuje méně. Takže když vlasové folikuly odumřou, zanechají za sebou viditelnější drobné plochy.“

Bojovat se proti tomu dá vhodným jídelníčkem. K vypadávání vlasů totiž může přispět i málo železa. V tom případě si každé ráno dávejte šálek ovesných vloček a uvidíte, jak se kvalita vašich vlasů zvedne.

Na co ještě by si brunetky měly dát pozor? Jejich barva vlasů značí, že mají velké množství melaninu, který může urychlovat závislost na nikotinu. Je to z důvodu, že melanin zabraňuje játrům rychle metabolizovat drogu, takže čím déle je ve vašem systému, tím rychleji se stanete závislými.

Prospěje vám vitamin C, samozřejmě v přírodní formě. Proto si denně dávejte červenou papriku, pomeranč nebo černý rybíz. Zkrátka ovoce či zeleninu s nejvyšším obsahem tohoto vitaminu.

Zrzky

Jestli jste zrzka, pak vás tahle informace nepotěší. Jak uvádí clevelandský anesteziolog Daniel Sessler, právě zrzky mají genetickou odchylku, kvůli které jsou odolné proti některým anestetikům. A to nejenom lokálním, ale i celkovým. Mohou potřebovat až o 20 procent více znecitlivujících látek než blondýny nebo brunety.

Podle jedné harvardské studie navíc mají rusovlásky téměř devadesátiprocentní jistotu, že se u nich rozvine nějaká závažná nemoc. Nejčastěji je v této souvislosti zmiňována Parkinsonova choroba.

