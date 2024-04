Externí autor 18. 4. 2024 clock 3 minuty

S přibývajícím věkem už víme, že ne každý trend se vyplatí sledovat, ne každý střih lichotí naší postavě a ne všechny barvy nám sluší. Jestliže už máte abrahámoviny za sebou, zkuste v šatníku probrat barevné kreace. Překvapivě vám tento krok může ubrat roky.

V určitém věku je vhodné vzdát se určitých barev oblečení. Se změnou barvy pleti, vlasů a postavy totiž některé odstíny svým nositelkám spíš prokážou medvědí službu. Nejenom, že jim přidají pár let, ale navíc z nich udělají nezajímavé a nudné babky. Podívejte se, na které barvy je třeba si dát pozor.

Co umí šedá barva

I tu nejpřitažlivější padesátnici promění šedý odstín v opravdovou šedou myšku. A to zejména v případě, že si na sebe oblékne šedou košili nebo triko stejné barvy, případně rovnou šedé šaty. Jde totiž o to, že šedá zdůrazní i ty nejmenší vrásky v obličeji a vy máte rázem o pár let víc.

To ovšem neznamená, že byste musela vyhodit třeba šedý kostým. Oblékněte si do něj žlutou halenku nebo bílou košili a rázem bude outfit působit zcela jiným dojmem.

Barva vína – burgundská

Tenhle odstín červené asi sluší jenom vínu. Ženám rozhodně přidává roky navíc a je celkem náročné ho zkombinovat s jinou barvou. Když se jí vyhnete, nic nezkazíte, protože má navíc lehký nádech puncu „de mode“. Pokud vás přece jenom červená láká, sáhněte po odstínu dusty red.

Předmět věčného sváru – černá barva

Černá barva dodává svým nositelkám eleganci. Na tom se nejspíš shodneme. Problém je, že to platí tak maximálně do 40 let věku. Pokud jste tuto věkovou hranici překročila, počítejte s tím, že v ironickém smyslu slova vám krásně akcentuje všechny změny související s přibývajícími léty.

Častá a oblíbená mantra je, že černá zeštíhluje. To sice možná ano, ale jak jsme již naznačili, přidá vám roky a pohřební výraz. Pokud se přece jenom bez černé neobejdete, zaměřte se na spodní díly oblečení, tedy kalhoty nebo sukně, které doplníte jasnými naturálními barvami. Výsledná kombinace vytvoří svěží kontrast pro ženy každého věku.

V hnědém tónu

I když je tmavě hnědá barva obvykle brána jako teplá přírodní barva, takže vyjadřuje pozitivní emoce, v oblékání byste si na ni od určitého věku měla dát pozor. Nejenom že vám přidá pár let navíc, i když máte opačnou potřebu, ale zejména v partiích kolem obličeje z vás udělá vágní nezajímavou osůbku.

Nedáte přesto na hnědou dopustit? Dobrá. V tom případě ale sáhněte po tónech béžové, světle hnědé či odstínu cappucino, které nositelkám dodají styl a punc luxusu.

Barvy, které křičí

Jinými slovy, od určitého věku jsou tabu křiklavé barvy, a to platí i o různých potiscích, vzorech a odstínech květin. Není nic horšího, než když vzhled ženy naznačuje, že si svůj outfit vypůjčila od pubertální dcery. Nejenom že budete vypadat divně, ale navíc se stanete terčem vtípků, což nechce žádná z nás.

Když světlé barvy do šatníku, pak raději dejte přednost pastelovým odstínům, které umí vykouzlit rafinovaný styl a nadčasovou eleganci.

