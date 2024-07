Váš šatník odráží vaši osobnost a vyjadřuje váš styl. Nevhodně zvolené barvy vám ale mohou přidat pár let navíc. Světová expertka na módu vám prozradí, na jaké odstíny bude lepší navždy zapomenout.

Když se dostaneme do určitého věku, je potřeba dbát na to, co si bereme na sebe. Oblečením vyjadřujeme svou náladu, názor a styl. Můžeme si pomocí šik outfitu ubrat pár let, ale také si je špatným výběrem můžeme naopak přidat.

Černá a šedá

Stylistka a expertka na módu Yenie Hernández Fonseca varuje před častým nošením černé a šedé. Mohou totiž vypadat chmurně a usedle. „Přestože jsou to velmi univerzální barvy, přílišné nošení černé a šedé vrhá ostré stíny kolem obličeje a může zvýraznit jemné vrásky,“ vysvětluje Fonseca.

Nemusíte samozřejmě vyhodit všechno tmavé oblečení ze své skříně. „Místo toho, abyste se těmto barvám vyhýbali úplně, zvolte raději zjemnění kontrastu pomocí krémově bílého šátku, sytého velbloudího topu nebo šperků v hlubokých tónech, které vaší pleti dodají teplo,“ prozrazuje tipy módní expertka.

close info Roman Samborskyi / Shutterstock zoom_in Nevýrazné a mdlé kombinace vám přičarují nechtěné roky navíc jako mávnutím kouzelného proutku.

Pastelové barvy

Jemné odstíny mohou působit mdle a nevýrazně. Bude v nich vidět každá vada na vaší pleti. „Jemné pastelové barvy jsou sice krásné a svěží, ale mohou způsobit, že vaše oči budou vypadat zapadle,“ prozradila stylistka pro Best Life.

„Starší lidé mají s přibývajícím věkem přirozeně méně bílé bělmo .Oční víčka se pigmentují a může se objevit melasma. Pastelové barvy mohou hyperpigmentaci zesílit, proto je lepší se jim vyhnout.“ dodává Fonseca.

close info Ira Shpiller / Shutterstock zoom_in Podle módní guru působí pastelové oblečení mdle, nevýrazně a zbytečně vás dělá straší.

Neutrální barvy

Béžová barva může působit velmi elegantně, ale módní expertka před ní varuje. Velbloudí barva, písková a neutrální safari odstíny vám mohou přidat mnoho let zbytečně navíc. Takové kousky oblečení mohou být nudné a příliš nevýrazné.

„Barvy jako nude a růžová vás mohou dělat neviditelnými a působit sterilně,“ vysvětluje specialistka. Aby váš outfit fungoval originálně, je potřeba ho doladit tmavými kousky a zajímavými doplňky.

close info Cookie Studio / Shutterstock zoom_in Béžová barva je nevýrazná a hrozí, že v ní úplně zaniknete a budete doslova neviditelná.

Lososová růžová

Lososový odstín je sice pro naši oči velmi příjemnou barvou, ale dokáže doslova zabít váš styl. Zářivá barva může způsobit, že vyniknou nedokonalosti vaší tváře. Zvýrazňuje totiž kruhy pod očima, nebo zarudnutí v obličeji.

Odstíny fialové

Fialové tóny mohou způsobit, že budete vypadat nemocně. Vyniknou v ní nedokonalosti pleti, pigmentové skvrny a můžete vypadat unaveně a sešle. Pokud ale zvolíte vhodný odstín a doplníte ho tmavším kouskem v kombinaci s doplňky může vypadat dobře.

close info Krakenimages.com / Shutterstock zoom_in Fialové tóny nepůsobí na zralých ženách příliš dobře. Najednou z udělají usedlé babičky.

„Správně zvolená fialová může vyzařovat eleganci a sofistikovanost,“ sdělila módní expertka. „Špatný odstín však může vrhat nelichotivé stíny, takže budete vypadat unaveně a nevýrazně. Vyhněte se odstínům, které vaši pleť a rty zbarví do fialova a upozorní na nedokonalosti. Volte fialové, které zvýrazní vaše rysy a vdechnou vašemu vzhledu život.“

Zdroje: https://awellstyledlife.com, https://bestlifeonline.com