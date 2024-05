Externí autor 14. 5. 2024 clock 4 minuty gallery

Stejně jako spousta dalších věcí, mění se po padesátce i šatník. Víte, které barvy byste vůbec neměla nosit? Nejenom, že z vás udělají starou neatraktivní bábu, ale ještě si lidé budou klepat na čelo, jak bláznivě vypadáte. Tak se pojďte podívat, jakým odstínům je třeba se vyhnout.

Proč je důležité pro ženy po padesátce, aby se zabývaly barvami ve svém šatníku? Protože toho mohou během chvilky hodně změnit, přesněji řečeno, ubrat si pár let. Módní stylisté doporučují, aby se ženy, které již oslavily abrahámoviny, držely dál od následujících barev.

Černá

To už je trochu obehraná písnička, že černá barva sluší všem. Ženy po padesátce by ale měly mít na zřeteli přibývající vrásky a tenčící se pokožku. Právě černá tyto dva aspekty provázející stárnutí zesiluje a dotyčným přidá klidně i pár let navíc. Takže se ideálně zbavte černých halenek, sukní a šatů, zkrátka všeho, co nějakým způsobem „sahá“ až k vašemu obličeji.

Jiná věc ale je, pokud černou zvolíte jako doplňkovou barvu na kalhotách nebo sukních. Krásně doplní celou barevnou paletu odstínů a v takto malé míře dodá vašemu outfitu šmrnc.

Šedá

Co může být přitažlivého na padesátnici, která se obleče do šedého trika nebo šedé halenky a k nim si vezme kostým v šedém odstínu? Odpověď zní, vůbec nic. Z dříve atraktivní ženy zbyde jenom nuda a šeď. To chcete?

Myslíme si, že nikoli. Takže kostýmek samozřejmě nevyhazujte, ale pořiďte si k němu třeba zelenou halenku nebo žlutou košili, které vás rázem rozsvítí. A pokud se nedokážete rozloučit s šedým trikem či jakýmkoli jiným vrškem v této barvě, doplňte ho kontrastní vestou, šátkem nebo výrazným šperkem.

Hnědá

Zemitá barva přírody, tmavě hnědá, by měla mít do skříně padesátnice zákaz vstupu. Nejenom, že svým nositelkám přidává od určitého věku roky navíc, ale k tomu vytváří poněkud ponurý dojem a ten si budou všichni okolo rozhodně pamatovat.

Přitom hnědých odstínů je mnohem víc, co takhle béžová, lískový oříšek nebo cappuccino? Tyhle barvy navíc dodávají svým nositelkám punc elegance. A to je pro ženu po padesátce dobrý kredit. Nemyslíte?

Modrá

I v tomto případě platí, že není modrá jako modrá. Takže si dejte pozor na tmavě modré kostýmy, svetry, halenky, košile nebo trika. Jejich efekt funguje stejně jako v případě černé barvy.

Pokud ale fandíte modré, zapátrejte po jejích světlejších odstínech, které krásně vyniknou třeba právě v tmavě modrém kostýmu.

Bláznivě barevné kombinace

I když se ve svém věku možná cítíte o deset a více let mladší, což je naprosto v pořádku, přesto byste měla mít na paměti, že určité barevné kombinace jsou pro vás tabu.

Vyjít si ve žlutozelenooranžové (případně jiné, podobně křiklavé) kombinaci si spíš zaslouží jedničku za statečnost, než styl. Nejenom, že si okolí bude klepat na hlavu, ale takový barevný vír vám spolehlivě přidá pár let navíc.

Neonky

Zmíněná žlutá, zelená, oranžová, ale také například růžová, to vše v neonovém provedení je pro ženy 50+ tabu. Přesto, buďme shovívaví, nad trikem v jednom z těchto odstínů při sportování se dají zavřít oči, stejně jako při práci na zahradě.

