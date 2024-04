Barvy kolem nás mají vliv na mnoho věcí včetně naší nálady a emocí. Intuitivně si oblékáme oblečení v určitých barvách, vyhledáváme tlumené barvy, když je nutné se uklidnit, nebo naopak ty zářivé, když se potřebujeme nabít a cítit životní energii. Kterou barvu máte rádi, a je to ta pravá pro vás?

Podle astrologie se ke každému z dvanácti znamení zvěrokruhu hodí jiná barva. Podle horoskopu jste spjati s určitou barvou, která vás harmonizuje a dělá vám dobře na duši. Nebo naopak odráží váš temperament a vnitřní náboj.

Beran: 21. března – 20. dubna

Ohnivému znamení Berana vládne mocný Mars, který se pyšní červenou barvou. Je to barva proudící energie, která k tomuto znamení výborně sedí. Zároveň je to barva hněvu, proto by se měl tento zrozenec zklidnit pomocí žluté a bílé. Jako malého beránka ho ukonejší růžová, zelená nebo modrá.

Býk: 21. dubna – 21. května

Zemskému znamení Býka vládne planeta Venuše. Barvami tohoto zrozence jsou bílá, růžová a zelená. Jsou to totiž barvy jara, období jeho zrození. V případě, že by se Býk potřeboval uklidnit a uzemnit, pomohou mu barvy hlíny a země, tedy šedá a hnědá. Pocit bezpečí v něm naladí modrá a černá.

Blíženci: 22. května – 21. června

Merkur přináší Blížencům pozitivní tóny žluté. Těmto jedincům vždy budou sedět jemné barvy, jako jsou různé odstíny béžové. Společně s bílou se dají kombinovat například v rámci oblečení do nekonečna. Sebevědomě se budou tito lidé cítit v elegantní černé a extravagantní fialové.

Rak: 22. června – 22. července

Romantickému Rakovi vládne bledý král noční oblohy Měsíc. Veškeré odstíny, které najdete na měsíci, harmonizují duši tohoto zrozence jako balzám. Řeč je o všech odstínech šedé, stříbrné a krémové. Nemůže chybět ani čistá bílá, modrá a zelená, ty zase Rakům dobíjejí jejich energii.

Lev: 23. července – 22. srpna

Lev se stejně jako král zvířat rád předvádí. Navíc mu vládne Slunce. Proto mu sluší výrazné barvy a extravagantní vzory. Může si obléct červenou, oranžovou, ale i zlatou nebo žlutou. Všechny tyto barvy mu pomohou posílit energii a optimismus. Pokud naopak potřebuje zklidnit, měl by se obklopit studenými odstíny modré nebo zelené.

Panna: 23. srpna – 22. září

Pannám vládne Merkur, který je spojován s pozitivními barvami, které probouzí životní vitalitu. Nejlepší volbou je zelená, světle žlutá a modrá. Slušet jim budou ale i zemité odstíny – hnědá, různé tóny šedé a cihlové. Naopak by se měli tito zrozenci vyhnout červené barvě.

Váhy: 23. září - 23. října

Venuše, která vládne jemným Vahám, je planetou vášně a lásky. Protože jsou tito jedinci narozeni ve vzdušném znamením, měli by se obklopit nebeskými barvami, jako jsou bílá a světle modrá. Jejich domov by měl být laděný do světlých barev. Vyhnout by se měly černé ve všech ohledech.

Štír: 24. října – 22. listopadu

Pro Štíry se hodí výraznější barvy, jako je karmínová a žlutá. Tito zrozenci jsou totiž jedni z nejvášnivějších lidí. Mars, který jim vládne, má rád kovovou šedou a černou barvu. Pokud je potřeba uzemnit se a zpomalit, pomohou jim tóny hnědé, nebo tmavě zelená, která je uklidňuje.

Střelec: 23. listopadu – 21. prosince

Dobrodružným Střelcům vládne planeta Jupiter. Jejich barvou je sytě oranžová a tmavě žlutá. Tyto odstíny harmonizují jejich vitalitu a dodávají pozitivní vibrace. Obléknout se mohou tito jedinci do krémové barvy nebo do odstínů zelené. Pozor na modrou, ta jim nebude slušet.

Kozoroh: 22. prosince – 20. ledna

Zemskému znamení Kozoroha vládne Saturn. Osudovou barvou těchto zrozenců je zemitá hnědá. Skvěle se budou cítit oblečeni do tmavě modré a khaki. Naopak vyhnout by se měli výrazným extravagantním barvám, se žlutou a červenou příliš parády neudělají. Ty k nim energeticky nesedí.

Vodnář: 21. ledna – 20. února

Kreativním Vodnářům vládne modrý Uran. Stejně tak bude právě pro tyto zrozence ideální barva modrá, která symbolizuje vodu, mír a klid. Naopak jim nesednou křiklavé barvy, které by rozbouřily poklidnou hladinu jejich duše. Vyloženě se jim nedoporučují tmavé odstíny.

Ryby: 21. února – 20. března

Ryby jsou mořské panny horoskopu, které milují světle modrou a zelenou. Vládne jim Neptun, král azurově modré. Proto by se měly vyhnout černé barvě. Energii jim vlije do žil zářivá červená a oranžová. V takových barvách Rybka rozkvete jako svěží květina.

