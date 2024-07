Externí autor 21. 7. 2024 clock 3 minuty gallery

Ženy, které oslavily padesátku, už obvykle znají svůj styl, přednosti i nedostatky. Při dnešních možnostech se snadno vyrovnají i s šedinami. Víte, že existují určité barvy vlasů, kterým je třeba se v tomhle věku vyhnout?

Jde o to, že po padesátce se mění všechno. Přibývají vrásky, ztenčuje se pleť a současně i bledne. Určité techniky barvení by tak tyhle nedostatky mohly dost nelichotivým způsobem zvýraznit, a to nechcete.

Zapomeňte na ombre a melíry

Někomu šediví vlasy už ve třiceti, jinému dokonce ve dvaceti, ale po padesátce už si najdeme šedivý vlas všichni, a nikoliv pouze jeden. Podle vlasové expertky Ghanimy Abdullah je vhodné se vyhnout extrémně odbarveným melírům.

Pokud máte hodně šedé vlasy, světlý a tmavý melír působí tak kontrastně, až dohromady zkrátka neladí a celkový styling vyznívá značně nepřirozeně.

A stejné to je i u stylu ombre, tedy u barevného přechodu, který je dost náročný na údržbu, ale také může rychle vyblednout a celek pak působí značně neupraveným, mnohdy až zanedbaným dojmem.

Co sluší ženám nad 50

Že vám je padesát pryč, ještě neznamená, že musíte působit fádně. Ghanina Abdullah doporučuje přidat do vlastní barvy vlasů více odstínů, ale co možná nejpřirozenějších. Takže například pokud máte hnědé vlasy, kadeřník by měl správě použít světlejší odstíny hnědé, na barevné škále případně až k jemnému zlatému tónu.

Barvy ke stárnutí

Barva vlasů by navíc měla vždy ladit s tónem pleti. Pokud máte například přirozeně blond vlasy nebo tmavší, které si ráda zesvětlujete, nemusíte se takových barev vzdávat. Jenom myslete na to, že příliš světlá blond váš obličej ještě více zesvětlí a zvýrazní dosud neviditelné vrásky. Po padesátce tak zkuste do vlasového stylingu zapracovat více blond odstínů, které vlasům dodají přirozený šmrnc.

S věkem jsou vlasy jemnější. Černá barva odhalí, jak moc jsou jemné a upozorní na jejich klesající hustotu. Tmavé vlasy navíc odrážejí stíny na obličeji a jsme tam, kde jsme byli – u zvýrazněných vrásek.

Vlasové řešení

V daném věku vám bude slušet střední až tmavá blond s lehce nahnědlým tónem. Zralým ženám velmi sluší teplé odstíny hnědé a červené tóny s lehkým měděným nádechem.

Obecně platí, že pokud chcete vlasy zesvětlit, zvolte odstín maximálně o jeden až dva odstíny světlejší, než je vaše přirozená barva vlasů. Tak bude barva odpovídat typu vaší pleti a působit lichotivě.

Pokud dáváte přednost tónování, nebo barvení vlasů na tmavší odstíny, než je vaše přirozená barva a nechcete vypadat starší, nebarvěte celou délku v jednom tónu. Na druhou stranu jemné melíry v různých barevných odstínech nebo melírovací technika babylights, u které se zesvětlují pouze jednotlivé, velmi jemné pramínky vlasů pro vytvoření přirozeného vzhledu, vám pár let spolehlivě ubere.

Doporučení na závěr

Pokud chcete najít barvu, která nejlépe vyhovuje vašim vlasům, věku a především typu obličeje, neexperimentujte v domácích podmínkách, ale rozhodně si nechte poradit od kadeřníka, který s pomocí speciálních barevných setů určí barvu, jež se hodí k vašemu typu.

Zdroje: deavita.com, archzine.net