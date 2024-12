Externí autor 12. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Její smutný pohled jakoby signalizoval, že se s ní život v soukromí zrovna nemazlil. Na pódiích už ale září pěknou řádku let. Poznáte ji podle očí?

Těžké dětství

Žádnému dítěti není milé, když mu rodič dává najevo, že je nežádoucí, nechtěný a bůhvíco dalšího. A přesně tohle zažívala naše smutná dívka v dětství. Vyrůstala jenom s matkou, protože rodiče se celkem brzy rozvedli. Její máma ji nechtěla a celý život se k ní podle toho chovala.

Dívku bavil zpěv, poprvé o sobě dala vědět jako dvanáctiletá v pořadu Zpívá celá rodina, kde vystupovala s písničkou Markétka. Už tam zaznamenala úspěch. Jenže ani spousta dalších, která přišla po tomto, její matku nepřiměla, aby ji alespoň někdy pochválila. Naopak svou dceru, která toužila po její mateřské náruči, odložila k babičce.

Touha se osamostatnit

V takto rodinném nastavení nepřipadalo v úvahu, aby šla na konzervatoř. Ke zpěvu se tedy dostala až po maturitě na ekonomické škole. Pěveckou průpravu tak získala díky svému dědečkovi v lidové škole umění a také v Kühnově pěveckém dětském souboru.

Už v devatenácti letech vystupovala s tehdy známou kapelou a o pět let později získala třetí místo v anketě Zlatý slavík. Časem změnila kapelu a poznala svého prvního manžela.

Rodinný život versus kariéra

Toužila po dětech a velké rodině. Do manželství se jí narodily dvě holčičky. Dál koncertovala a vydávala úspěšné hity. Šlo to, protože manžel šel na mateřskou dovolenou. Jenže časem oba zjistili, že si vlastně nemají už co říct a jsou spolu jenom kvůli dcerám. Přišel první rozvod.

Druhého manžela potkala na svém koncertě. V té době se rozbíhala vlna muzikálů, na kterou úspěšně naskočila a hrála ve všech významných. Jednu z rolí dokonce celé čtyři roky. I přes své neutěšené dětství dívka toužila po velké rodině. Možná to byl jeden z důvodů, proč i její druhé manželství nevydrželo. Její muž už měl sám z předcházejících vztahů tři děti a o další nestál.

Život šel dál a přišly role v jednom pražském divadle. Možná ani ona sama nečekala, že jí tohle účinkování přinese i třetího budoucího manžela. I když byl o hodně let mladší, velmi si rozuměli. Říká se, do třetice všeho dobrého. Přišla svatba. Svůj vztah posvětili i narozením syna. Jenže manželství jí nevyšlo ani na potřetí.

O svých vztazích vždy mluvila s určitou pokorou. Nikdy neházela vinu na své partnery, ale přijala i svůj díl odpovědnosti. Dnes působí smířeně a především si užívá každý den.

Poznali jste?

Fanoušci této zpěvačky s jedinečným hlasem nejspíš poznali, že byla řeč o Báře Basikové. Mimochodem, Bára nejenom zpívá, ale také píše. Začala s tím kdysi dávno na tehdejší dobu tak trochu kontroverzní knihou Rozhovory s útěkem. Napsala ji v 19 letech.

Tématem byla lesbická láska a milostné hledání mladé dívky, což v roce 1982 velmi odvážné téma. Knihu jí tenkrát dokonce pochválil i Bohumil Hrabal „Tady ji nebylo možné vydat. Jedině, že bych něco seškrtala a upravila, ale to jsem odmítla. Nakonec jsem ji vydala hned po roce 1989 a pan Hrabal mi ji pokřtil,“ vzpomínala v loňském roce pro Český rozhlas.

Jelikož odjakživa milovala literaturu a ráda psala, založila si v době pandemie koronaviru blog Když skočíš, já taky. Ten se dočkal před třemi lety knižního zpracování.

Zdroje: strednicechy.rozhlas.cz, www.extra.cz, www.idnes.cz