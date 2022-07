Vědci našli v poušti kostru zabijácké prehistorické velryby. Lebka je hrozivá

Natálie Borůvková

Basilosaurus

Foto: Dotted Yeti / Shutterstock

Paleontologové objevili lebku divokého mořského dravce, dávného předka dnešních velryb. Kostra zabijácké velryby kdysi žila v prehistorickém oceánu a byla velká jako autobus.

Vědci našli prastarou kostru v místě, které kdysi pokrývalo část dnešního Peru.

Kostra zabijácké velryby

Představili tak nového peruánského bazilosaura. Šlo o kompletní lebku archaické velryby, která žila před 36 miliony let. To uvedl jeden z výzkumných vědců, paleontolog Mario Urbina. Vedoucí týmu, který kostru objevil.

Urbina uvedl, že bazilosaurus byl nalezen na konci roku 2021 v poušti Ocucaje. V části Ica, asi 215 km jižně od Limy. Tato pustá krajina byla před miliony let mělkým mořem a její duny vydaly velké množství nápadných pozůstatků primitivních mořských savců.

Když zhruba 36 milionů let stará, dobře zachovalá lebka prehistorické vylryby byla vykopána, byl to pro místní vědce doslova zlatý grál. Fosilii se navíc podařilo zachránit v takřka neporušeném stavu. Měla dlouhé špičaté zuby. To uvedl vedoucí paleontologického oddělení peruánské Národní univerzity San Marcos, Rodolfo Salas.

Velká jako autobus

Vědci se domnívají, že dávný savec byl skutečně basilosaurus, který patří do čeledi vodních kytovců. Právě mezi ty zahrnujeme v dnešní době také velryby, delfíni a sviňuchy.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Basilosaurus znamená "královský ještěr". Prehistorické zvíře sice nebylo plaz, mohlo se však jako obří had pohybovat. Zejména z důvodu jeho dlouhého těla.

Někdejší vrcholový predátor pravděpodobně měřil na délku asi 39 metrů. Tedy asi jako čtyřpatrová budova nebo velký autobus.

"Byla to mořská příšera," řekl Salas a dodal, že lebka, která již byla vystavena v univerzitním muzeu, skutečně může patřit novému druhu bazilosaura.

"Když hledal potravu, určitě napáchal spoustu škod," dodal Salas.

Vědci se domnívají, že první kytovci se vyvinuli ze savců, kteří žili na souši asi před 55 miliony let. Bylo to tedy asi 10 milionů let poté, co těsně u dnešního mexického poloostrova Yucatán dopadl asteroid. Ten tehdy vyhubil většinu života na Zemi včetně dinosaurů.

Salas vysvětlil, že když dávný bazilosaurus zemřel, jeho lebka pravděpodobně klesla na dno moře. Tam byla následně rychle pohřbena a zakonzervována.

"V tomto období byly v Ocucaje velmi dobré podmínky pro fosilizaci," řekl.

Člen týmu Rodolfa Salase - Gismondi vysvětlil, že basilosaurus se od ostatních známých druhů starověkých velryb liší svou velikostí a vývojem zubů. Právě díky tomu mohlo být toto zvíře pravděpodobně na vrcholu potravního řetězce.

