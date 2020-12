Bataanský pochod smrti 1942: Mezi tisíci vojáků na Filipínách umírali i Češi

"Přihlásil jsem se do armády, protože jsem slyšel, že se tam dobře jí," vzpomínal americký veterán John Mims. Hospodářská krize už skončila, ale jídlo doma pořád nebylo. V roce 1938 se nechal naverbovat, ačkoli mu bylo sotva 15 let. Netušil, že o pár let později málem zemře hlady při pochodu smrti na Filipínách.