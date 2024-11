Externí autor 1. 11. 2024 clock 5 minut gallery

Žili v jednom větším městě, ale každý v jiné čtvrti. Pak se postupně začali potkávat a nakonec utvořili partičku, která pobláznila svět. Zkuste si tipnout, jak se jmenuje každý z chlapců z kvarteta na obrázku.

Byli zajímaví jako parta, což by se možná nestalo, kdyby pocházeli z jiných rodin. O to je jejich příběh silnější. Psal se začátek šedesátých let a oni se rozhodli ukázat světu, zač je toho loket. Nutno dodat, že se jim to povedlo na nekonečno procent. V mnohých z nás totiž rezonují dodnes.

Obyčejná rodina

Tenhle kluk pocházel z rodiny porodní asistentky a prodavače bavlny. Na tom by nebylo nic tak zajímavého. Tedy pokud nedodáme, že otec současně hrál s místní jazzovou kapelou na piano. Chlapec se narodil v roce 1942, ale když mu bylo čtrnáct let, jeho matka zemřela na komplikace po mastektomii.

Otec, nejspíš aby zahnali smutek po odchodu maminky a manželky, ho povzbuzoval, aby zkoušel hrát na různé hudební nástroje. Je tedy faktem, že i když byli chudí, hoch od mala docházel na hodiny hudby. Tam někde se nejspíš začal projevovat jeho talent a geny po otci, protože ze všeho nejraději se učil hrát sám, jenom podle sluchu. Do konce si v šestnácti letech napsal, že až mu bude šedesát čtyři, zahraje si s Frankem Sinatrou.

Jedináček Starkey

I druhý z party přišel na svět uprostřed bojů druhé světové války v roce 1940. Byl to jedináček,

a zatímco ho matka zbožňovala, otec brzy ztratil zájem o rodinný život. Když byly hochovi čtyři roky, rodiče se rozešli, a pak už svého otce moc nevídal. Maminka pracovala jako uklízečka a poté jako barmanka, aby jim zajistila lepší život.

V dětství to tenhle kluk neměl moc snadné. V šesti letech dostal zánět slepého střeva a následně zánět pobřišnice. Než se zcela zotavil, strávil rok v dětské nemocnici. Pochopitelně musel ve škole hodně dohánět, což se mu s pomocí učitelů podařilo, ale vzápětí na to mu diagnostikovali tuberkulózu, takže další dva roky strávil v sanatoriu.

Tamní personál se všelijak snažil rozptýlit a zaměstnat své pacienty, takže jim dovolil založit kapelu. A právě tady kluk objevil perkuse, tedy spíš s pomocí dřevěné paličky bouchal do skříněk vedle postele.

Ze sanatoria se vrátil v roce 1955 a nepřipadalo v úvahu, že by šel zpátky do školy, protože byl už příliš pozadu. Vyzkoušel řadu různých zaměstnání, která ho nijak neobohatila, ale jeden z kolegů ho seznámil se skifflovou hudbou. Skiffle se hrál s podomácku vyrobenými hudebními nástroji, na které by jinak chudí hudebníci finančně nedosáhli. Od té chvíle začal Starkey pravidelně hrát s kapelou.

Benjamínek

Z partičky byl nejmladší. Narodil se až v roce 1943. A nejmladší byl i doma, protože měl tři starší sourozence. Stejně jako ostatní členové, i on nepocházel z bohatých poměrů. Matka byla hlavně ženou v domácnosti a přivydělávala si výukou společenského tance. Otec řídil školní autobus pro gymnázium, kam chodil syn.

Jak tenhle benjamínek později přiznal, moc studiu nedával, protože ho zkrátka nebavilo. A to málo se ještě umenšilo ve chvíli, kdy objevil hudbu, elektrickou kytaru a americký rock and roll.

Později to popsal asi tak, že když mu bylo asi dvanáct nebo třináct let, prožil jakési „poblouznění“ při jízdě na kole po okolí. Z jednoho z domů totiž zaslechl Presleyho Heartbreak Hotel a bylo.

Ten nejpůsobivější

Poslední ze čtveřice kluků se narodil během německého náletu ve druhé světové válce. Psal se rok 1940. Když mu byly čtyři roky, jeho rodiče se rozvedli a on putoval k tetě Mimi. Maminka se sice znovu provdala, ale pravidelně jeho i Mimi navštěvovala. To ona mu koupila první kytaru a naučila ho hrát na banjo a klavír.

Klukovi nebylo ještě osmnáct, když o matku přišel. V létě roku 1958 ji srazilo auto řízené policistou. Utrpěla zranění neslučitelná se životem a zemřela. Roky po té syn na její smrt vzpomínal jako na jednu z nejtraumatičtějších událostí v životě.

Dalším problémem byl fakt, že otec, coby obchodní námořník věčně na cestách, se se synem moc nevídal. Ve věku, kdy kluk potřeboval alespoň jednoho rodiče, tak zůstal sám jenom se stárnoucí tetou.

Nepřítomnost otce se na něm podepsala i jinak. Zlobil, dělal vylomeniny a neučil se. Zato rád kreslil. A to tak dobře, že i přes špatné známky mu jeho učitelka doporučovala, aby pokračoval ve studiu na umělecké škole, protože měl nesporný talent.

Poznali jste?

Vezmeme to popořadě. Kluk z obyčejné rodiny byl Paul McCartney. Starkey je skutečné jméno fenomenálního bubeníka Ringo Starra. Benjamínek byl George Harrison a ten nejznámější a nejpůsobivější John Lennon. Tihle čtyři pak společně utvořili legendární skupinu Beatles.

