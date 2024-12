Externí autor 2. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Tato modelka byla před lety označena jako žena s nejkrásnějším obličejem na planetě. Nejednalo se však o žádnou anketu v časopise, kterou by rozhodovali novináři, ani o diváckou nebo čtenářskou. O tom, že je Bella Hadid nejkrásnější rozhodli samotní vědci. Pojďme si o této ženě povědět více.

Její celé jméno zní Isabella Khairiah Hadid a narodila se na jednom ranči v americké Kalifornii. Ačkoliv už odmala vyrůstala v USA, její rodiče jsou přistěhovalci, tatínek Mohamed je z Palestiny a maminka Yolanda, také kdysi velmi úspěšná modelka, pochází z Holandska.

Ti, kteří Bellu znají, vědí, že má sestru Gigi. O rok starší Jelena Noura, jak se jmenuje Gigi celým jménem, je neméně slavná modelka. Dívky mají ještě mladšího bratra Anwara, který po vzoru sester snaží prosadit jako model, ale své štěstí zkouší také mezi muzikanty.

Narozdíl od ostatních modelek podepsala Bella svou první smlouvu relativně pozdě. Bylo jí osmnáct let, kdy pod jménem IMG Models poprvé vstoupila na přehlídkové molo. Psal se rok 2014 a Bella na sebe oblékla šaty španělské módní značky Desigual. Rok nato už brázdila fashion shows pod značkami Tom Ford, Balmain, Moschino nebo Marc Jacobs.

Málokdo možná ví, že Bella je velkou milovnicí koní. Dokonce se pokoušela dostat na olympiádu, její sen jí bohužel překazila nemoc, a to lymská borelióza. Kráska tedy sesedla z koně a rozhodla se svou kariéru namířit jiným směrem. A dobře udělala.

Chanel Couture a katapult mezi top modelky

V roce 2016 totiž přišla módní přehlídka Chanel Couture a od té doby se Bella nezastavila. Stala se jednou z nejžádanějších modelek na světě. Úspěch neslavila ovšem jen na poli modelingu, dostala se i do vědeckých kruhů. A sice z toho důvodu, že tito odborníci ji zvolili jako ženu s nejkrásnějším obličejem na světě. A to je pocit, který nestojí ani za všechny kabelky Hermés na světě.

Bohužel, i zde platí, že krása není vše. V současné době osmadvacetiletá kráska přerušila kariéru a na módních shows ji tak neuvidíte. Potýká se totiž opět s lymskou boreliózou, a tak si modelka dala od práce na nějakou dobu pauzu. Jak dlouhou, to nikdo netuší.

Je čas si odpočinout

„Po deseti letech v modelingu jsem si uvědomila, že vkládám tolik energie, lásky a úsilí do něčeho, co mi to z dlouhodobého hlediska nemusí vždy nutně vracet,“ uvedla Bella Hadid pro americký magazín Allure.

„Žít s tímto čím dál horším stavem a zároveň neustále pracovat, aby na mě všichni byli hrdí, si vybralo vcelku nepopsatelnou daň. Mít tolik trápení a nemocí a zároveň tolik požehnání, výsad, příležitostí a lásky – nic rozporuplnějšího jsem asi nikdy nezažila,“ napsala před časem Bella na svou sociální síť, aby odůvodnila fanouškům své rozhodnutí si na čas vydechnout.

Neznamená to ovšem, že by zahálela. Ačkoliv se neprohání po molech, na své farmě v Texasu, kde žije se svým přítelem Adanem Banuelosem, pracuje na své značce parfémů. Kdy se ovšem objeví zase na přehlídkách, nikdo netuší. Jak se Bella líbí vám? Také ji považujete za nejkrásnější ženu na světě?

