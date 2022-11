Na podlaze domku se začaly objevovat lidské tváře. Zatím pro ně není vysvětlení

Bélmezské tváře, detail.

Údajný paranormální jev se objevuje v domě ve Španělsku od roku 1971, kdy obyvatelé tvrdili, že se v betonové podlaze domu objevily obrazy tváří. Pro podivné a spíše děsivé tváře se vžilo jméno Bélmezské tváře. Kam jejich tajemství sahá? Poslyšme děsivý příběh.

Kdysi poklidný dům rodiny Pereira v Andalusii ve Španělsku je dnes díky této záhadě velmi navštěvovaný. V různě dlouhých intervalech se zde již přes 50 let objevují různé tváře. Objeví se a zase zmizí a často jsou zachyceny místními novinami i zvědavými návštěvníky. Většina obyvatel Bélmezu se domnívá, že tváře nebyly vytvořeny lidskou rukou, zatímco vyšetřovatelé paranormálních jevů myslí, že jde o myšlenkový fenomén. Za ním by stála zesnulá bývalá majitelka domu María Gómez Cámara, která tento fenomén vědomě vytvářela.

Podvod, nebo záhada?

Poté, co byly na místě provedeny skeptickými badateli rozsáhlé testy obličejů, nechali se tito odborníci slyšet, že jde o jakési zhmotněné výmysly. Existuje podezření, že rodina Pereirova se k podvodu uchýlila s vidinou finančního zisku.

Dnes je příběh Bélmezských tváří jedním z nejzajímavějších a nejlépe zdokumentovaných případů paranormálních jevů v celém 20. století.

Jak se tváře formují

Tváře se nejprve začnou objevovat jako normální skvrny, postupně se přetvářející do tvaru obličeje. Kromě toho skvrny i mění polohu a nejdou nijak odstranit. O to se nejprve všemožně snažila majitelka domu, Maria, poté poprosila o pomoc i manžela a syna. Ti chtěli skvrny odstranit krumpáčem, ale i oni pohořeli. Dokonce i poté, co celou podlahu rozkopali, odstranili a vylili novým betonem, se po týdnu obličej objevil znovu.

Zvláštní fenomén se ihned rozkřikl, a dokonce došlo i na „odbornou“ pomoc. Geodeti rozkopali podlahu v kuchyni a dělníci skutečně našli potenciální vodítko ke vzniku Bélmezských tváří.

V hloubce skoro tří metrů pod podlahou kuchyně bylo pohřbeno několik koster, z nichž některé neměly lebky.

Hrůzný objev

Kostry byly poté znovu řádně pohřbeny na hřbitově, ale ještě předtím podrobeny analýze. Jejich stáří bylo určeno na přibližně 700 let.

Místo, odkud byly vykopány, bylo zasypáno a vybetonováno. A – tušíte správně – skvrny se zase objevily! Ale obličeje vypadaly tentokrát jinak.

Místo jedné statické tváře se ale objevily různé obličeje, které se navíc pohybují, přičemž k regeneraci dochází v průběhu pouhých hodin. Některé z Bélmezských tváří patří i ženám a dětem.

Objasnění? Zatím nejisté

O úkaz se začal zajímat i známý vyšetřovatel paranormálních jevů, doktor Hans Bender, který ho později označil za nejdůležitější případ století. Zahájil i rozsáhlé vyšetřování, které nenašlo žádné stopy po jakémkoliv pigmentu, barvivu nebo barvě. Podvod byl tedy vyloučen.

Podlaha byla vyfotografována po částech a překryta pláštěm, který byl na okrajích zapečetěn, stejně jako okna a dveře, aby se zcela minimalizovaly možné vlivy zvenčí. Za tři měsíce byla místnost znovu otevřena a bylo zjištěno, že se Bélmezské tváře změnily a přesunuly.

Nikdo nevěděl, jak je to možné, ale objevila se řada hypotéz.

Hypotézy

V roce 1971 se případem zabývala Španělská parapsychologická společnost, která poté uvedla, že La Pava, první a nejznámější z Bélmezových tváří, má zabarvení a byla namalována: „Na infračervené fotografii jsme viděli, že tento má přidanou pigmentaci [přes původní vzhled], a dokonce bylo možné vnímat štětiny štětce. Pak už jsme samozřejmě nepochybovali o tom, že byla namalována,“ řekli vědci.

I další analýzy potvrdily přítomnost melanokratické sloučeniny.

V časopisu Journal of the Society for Psychical Research byl v roce 1993 zveřejněn článek, jehož autorem byl Luis Ruiz-Noguez. Ten hovoří o kationtech používaných jako pigmenty při výrobě barev: zinku, olovu a chromu. Olovo a chrom jsou pak základem pro podezření, že při výrobě Bélmezových tváří byla použita barva.

Marie zemřela, tváře zůstaly

Jako nejpravděpodobnější se jeví tzv. psychická fotografie, tedy psychokinetická schopnost, která umožňuje člověku promítat obraz na povrch, ať už záměrně, nebo náhodně. „Viníkem“ či tvůrcem by pak byla Maria Pereira. Navíc studie ukázaly, že mnoho výrazů bylo velice podobných s výrazy Marie v době, kdy se obličeje objevovaly, a to navíc v době, kdy byla Maria v domě přítomna.

Když byla mimo dům, aktivita ustala.

Jenže Maria 3. února roku 2004 zemřela, ale tváře se na kamenné podlaze její kuchyně objevovaly i nadále a naposledy byly zdokumentovány v roce 2007. Od té doby fenomén utichl, ale dodnes mnoho lidí věří, že jev skutečně existoval a pokračuje dodnes.

