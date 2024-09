Externí autor 1. 9. 2024 clock 3 minuty gallery

V České republice známe jen jednoho člověka se jménem Cristovao. Je to někdejší účastník populární soutěže SuperStar Ben Cristovao. Když tohle jméno ovšem nadnesete v Americe, nejspíš se vám dostane odpovědi „Bianca“. Zpěvákova sestra totiž slaví úspěch právě v zámoří. Co dělá?

Ben Cristovao v SuperStar příliš nezazářil, ale o to více zaujal hlavně tu ženskou část publika svým vysoce atraktivním vzhledem. Od roku 2009, tedy kdy byl jedním z finalistů oblíbené pěvecké soutěže, už uběhla ale pořádná řada let a mnohé se za tu dobu změnilo.

Benny Cristo, jak si také oblíbený hudebník říká, už dávno není tím zakřiknutým klučíkem, kterému není rozumět. Dnes je sedmatřicetiletý Ben sebevědomým umělcem, který razí zdravý životní styl a vyprodává koncertní haly napříč republikou.

A zatímco Ben je hvězdou tady u nás, jeho sestra si dala vyšší cíl. Rozhodla se dobýt Ameriku. Bianca Cristovao je úspěšná stand-up komička, a se svým vystoupením o České republice a rasismu se dokonce dostala až do slavné show Stephena Colberta.

Další pocty, které se Bennyho sestře dostalo, bylo to, že dělala „předskokanku“ Billu Burrovi, což je jeden z nejúspěšnějších komiků na světě vůbec.

Ben o své sestře mluví v superlativech

„Troufám si říct, že není nic těžšího než stand up. Několikrát jsem dostal za úkol pobavit různý typy lidí na různých místech. Nic se nevyrovná tomu, když si někdo zaplatí za to, že ho máš rozesmát a třeba ani nepřijde s náladou se smát. Úroveň toho, co musíš mít natrénované, je nesrovnatelná. My oba děláme svoji věc přes deset let, ale ségra, aby mohla dělat stand up na téhle úrovni, musí každý den vystupovat. Opravdu každý den,“ neskrýval svůj obdiv pyšný bratr.

Bianca Cristovao zakotvila v kalifornském Los Angeles, kde skutečně není o kluby nouze. Proto je tedy značně obtížné se vůbec prosadit, člověk musí dlouho všechny podniky objíždět, pilovat svá vystoupení, aby je pak mohl dovést k dokonalosti. „Není to žádné kouzlo, nestalo se to náhodou, ani přes noc. Ségra je extrémní dříč a dala tomu všechno,“ pokračuje Ben.

Jak jsme si uvedli již výše, Bianca se ve svém stand-upu tematicky zaměřuje na Českou republiku a rasismus. K tomu má ostatně co říct i její bratr: „Myslel jsem si, že se to týká jenom mojí, a ještě tak ségřiný generace. A že ta další vlna mulatů, která tu vyrůstá, už takový zkušenosti nemá. Ale má.”

Bianca reprezentovala Českou republiku

Ben se v tomto směru vyjádřil v písničce Pamatuju, kde zmiňuje své bitky, stejně jako úprky před rasistickými útoky. Nicméně i přes tuto smutnou minulost se podařilo oběma sourozencům prorazit ve světě showbyznysu a Bianca dokonce v roce 2016 měla tu čest reprezentovat Česko na světovém finále stand-up komiků Laugh Factory Funniest Person In the World. Díky organizátorům této události se proslavili například Adam Sandler, Robin Williams nebo proslulý David Letterman.

„Je pro mě čest reprezentovat zemi, kde jsou lidé s tak skvělým humorem a kde je tolik talentovaných stand-up komiků. Chtěla bych České republice pomoci získat větší pozornost a doufám, že tato soutěž pomůže,” řekla tehdy Bianca.

Kromě toho, že má Benova sestra nezpochybnitelný talent, je také nesmírně krásná. Česko-angolské kořeny se nezapřou a půvabná žena tak musí zajisté muže odhánět ve velkém. Jak vypadá Bianca Cristovao se můžete podívat v naší galerii.

