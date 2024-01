Byl prvním dítětem, který se v úspěšném seriálu Přátelé objevil. Hrál syna Rosse Gellera a jeho bývalé ženy, lesbičky Carol. I přestože byla jeho role vedlejší, zaujal svým sebevědomým a roztomilým vzhledem. Krasavcem je Cole Sprouse i dnes. Nedávno oslavil jednatřicet let.

Před kamerou se poprvé objevil v osmi měsících v reklamě na toaletní papír. Na konkurz ho přihlásila jeho babička, učitelka dramatické výchovy. V dalších rolích se většinou střídal se svým bratrem, dvojčetem Dylanem. Bylo to výhodné jak pro rodiče, tak pro tvůrce. Kalifornský zákon o dětské práci totiž omezuje dobu, kterou neplnoletí tráví na place.

I přesto má Cole pozoruhodný životopis. Až do seriálu Sladký život Zacka a Codyho, vysílaný mezi lety 2005 až 2008, kde se svým bratrem získal hlavní roli, se objevil dohromady v osmi filmech, pěti seriálech a více než sto epizodách. Zahrál si například ve snímku Grace v jednom kole, Velký táta, Viděl jsem maminku líbat Santa Clause a v Přátelích.

Podivné dětství

I když se nyní Cole herectvím živí, přiznal se, že jako dítě po tomto povolání netoužil. „Na nabídky kývala naše matka. Byla neuvěřitelně úžasná a umělecky založená, ale finančně byla tou nejnezodpovědnější osobou na světě. Vše, co jsme vydělali, utratila,” řekl v podcastu Call Her Daddy. „Jelikož se s naším otcem rozvedla, když nám byl méně než rok, naše kariéra vydělávala na živobytí. Myslím si také, že to, že nás do hraní tlačila, uspokojilo určitý druh narcismu, již ji ovládal.”

Zdroj: Youtube

Když bylo dvojčatům deset let, Melanie byla shledána nezpůsobilou k rodičovství. Soud tak chlapce svěřil do péče jejich otci Matthewovi. Ten se své syny snažil naopak držet při zemi a udělat jejich život obyčejným. „Zoufale si přál, abychom vyrůstali jako normální děti,” řeklo Cole. Svou kariéru však budoval dál. Další seriály a filmy plnily jeho seznam až do doby, kdy nastoupil na univerzitu.

Pauza od natáčení pohlednému blonďákovi prospěla. Pohltilo ho studium archeologie a fotografie. Pracoval na vykopávkách jak v Evropě, tak Asii a získal zakázky pro významné módní publikace včetně Teen Vogue, L'Uomo Vogue nebo The Sunday Times Style. Po promoci se rozhodl, že se do záře reflektorů vrátí. „Hlavním důvodem byla finanční stabilita,” přiznal.

Úspěšný herec

Do povědomí diváků se zapsal především díky seriálu Riverdale, v němž hraje dodnes. Objevil se také ve filmu Tři kroky od sebe a Za sny až na Mars. V roce 2024 má do kin přijít hororová komedie Lisa Frankenstein, v níž má Cole Sprouse hlavní roli.

Zdroj: Youtube

Zdá se, že jednatřicetiletý herec má našlápnuto k úspěšné kariéře. I přestože uvedl, že se v dětství cítil jako „automat” pro Disney Channel, nabídky režisérů s nadšením přijímá. Ty k němu přicházejí nejen díky jeho talentu, ale také vzhledu. Vypadá totiž jako Brad Pitt a Johnny Depp v jedné osobě.

