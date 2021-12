Strašlivé beninské bojovnice: Vědci hledají potomky jediných skutečných amazonek

Dahomejská válečnice

Její babička zasvětila život obraně krále. Nepříteli dokázala setnout hlavu jediným máchnutím šavlí a nečinilo jí potíže vyšplhat na zeď pokrytou trním. Nanlèhoundé Houédanou se ve svých 85 letech snaží připomenout historii slavných bojovnic Ahosi. Obává se, že z povědomí beninského lidu tato kapitola dějin zcela vymizí.

Na území dnešní Beninské republiky u Guinejského zálivu v Západní Africe se dříve nacházelo království Dahome. Podle vyprávění si místní král v 17. století sestavil osobní ochranku z neohrožených lovkyní slonů. Její řady se postupně rozšiřovaly, až vznikla ryze ženská armáda, čítající přes 6000 drsných bojovnic.

Největší slávě se dahomejské "Amazonky" těšily v průběhu 18. a 19. století. Členství v elitní jednotce bylo pro ženy velkou ctí a možností seberealizace. Výcvikem procházely od mladého věku; nebylo výjimkou, že do armády nastoupily už v osmi letech. Učily se zápasit a snášet bolest.

Neohrožené královy manželky

Oficiálně byly tyto bojovnice provdány za krále jako manželky tzv. třetí třídy. Do této kategorie spadaly manželky, které nebyly shledány dostatečně atraktivními na to, aby s králem sdílely lože a rodily mu děti. V jiných kulturách se takové ženy jen tak poflakovaly po paláci a jejich život nenašel žádné naplnění. Nikoli v Beninu.

Dahomejským válečnicím se říkalo "Ahosi", což v překladu znamená "královy manželky". Podle zprávy francouzského otrokáře Jeana-Pierra Thibaulta z roku 1725 nesloužily jen v armádě, ale zastávaly rovněž funkci jakési policie. Prostý lid je hluboce respektoval a přezdíval jim "Mino" - "naše matky".

Seh-Dong-Hong-Beh, vůdkyně Amazonek, 1851

V roce 1861 zavítal do Dahome misionář Francesco Borghero. Král Glele ho přijal přátelsky a pozval ho na vojenskou přehlídku. Mnichovi zatrnulo, když na náměstí hlavního města vpochodovalo 3000 bosých a naježených vojáků ozbrojených kyji a noži. Někteří z nich třímali v rukou metrové břitvy, jimiž byli dle králových slov schopni rozříznout nepřítele vejpůl. Obecenstvu názorně předvedli, jak dokážou zdolat překážku pokrytou trnitými akáty. Misionář manévrům přihlížel v němém úžasu. Něco takového ještě neviděl. Všichni vojáci byli - ženy?

Historie téměř zapomenutá

Armáda beninských Amazonek brzy nato vyděsila i Francouze, kteří se pokoušeli Dahomejské království ovládnout. Ahosi jim nelítostně sekaly hlavy a život jim byly ochotny ušetřit jen výměnou za moderní zbraně. Právě zastaralá výbava byla důvodem, proč válku s Francouzi nakonec prohrály. V poslední bitvě prý padlo asi 2000 bojovnic a přežilo jich jen 50.

Jednou z přeživších byla i nevlastní babička pamětnice Nanlèhoundé Houédanou. "Byla to velice laskavá žena. Měla ráda děti a chránila je. Pro chudé vařila polévku," vzpomíná Houédanou a vyvrací tak mýtus, že beninské Amazonky byly pouhými smrtícími monstry.

"Francouzi se postarali o to, aby byla tato historie zapomenuta," říká beninský profesor mezinárodních vztahů Leonard Wantchekon. "Tvrdili, že jsme zaostalí a musejí nás civilizovat, ale přitom ženám zničili rovné příležitosti, kterých se jim dostávalo v dobách království."

Profesor se svými kolegy nyní hledá potomky slavných bojovnic, aby zdokumentoval jejich vzpomínky a načerpal o Amazonkách co nejvíce informací. Současné beninské děti prý o fenoménu nemají ani ponětí, ale brzy by se o něm měly začít učit ve školách. Ahosi jsou ve světové historii ojedinělým jevem a bylo by škoda, aby na ně vlastní národ zapomněl.

