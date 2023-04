Pokud jde o záležitosti srdce a sňatky, dějiny panovnických rodů ukazují, že narodit se s modrou krví, a zvláště pro šlechtičny, nebylo vždy „výhrou“. Láska obvykle nehrála žádnou roli. Důležitější bylo výhodné spojení rodů a zplození dědice. Stejně jako u Richarda I., hlavní slovo měla často matka...

Krátce o Richardovi

Nemusíme být zrovna odborníky na anglickou historii a panovníky, krále Richarda I. (1157-1199), přezdívaného Lví srdce, známe přinejmenším z příběhů Robina Hooda, ač nebylo nikdy prokázané, zda se s legendárním zbojníkem někdy setkal. V hollywoodský příbězích je zobrazovaný jako dobrácký panovník, který se bránil svému zlému bratrovi Janovi. Nebudeme ale rozplétat spletité okolnosti té doby, podívejme se na Richarda a „jeho ženy“.

Když bylo Richardovi devět let sjednal jeho otec Jindřich II. zasnoubení s Adélou Francouzskou (1160-1213). Odjela na anglický dvůr, zatímco Richard trávil dětství a mládí se svou ctižádostivou matkou Eleonorou Akvitánskou a bratry v Akvitánii.

Richardovo srdce

Zatímco se jeho otec v Anglii zajímal o Adélu, Richard se ve Francii zajímal o rytířství. Skládal i trubadúrské písně, které ale neopěvovaly lásku a ženy, ale chrabrost v boji. O něžné pohlaví nejevil zájem, nedvořil se ani jako rytíř. Někteří historici se domnívají, že byl asexuál, prostě neprožíval sexuální touhu, jiní, že byl homosexuál. Sňatku s Adélou se ke své radosti vyhnul navzdory naléhání krále Filipa II. Augusta, svého přítele a spojence a jejího bratra. Jako důvod uvedl její poměr s jeho otcem. Adéla se totiž stala Jindřichovou milenkou.

Richarda jeho srdce táhlo na bojiště. Do „chomoutu“ ho natlačila až jeho matka, jediná žena, ke které choval city a úctu. Po celý jeho život nad ním držela ochrannou ruku. Věděla proto, že když Richard zasedl na trůn, musí se oženit a zplodit dědice, ale nejen to...

Zdroj: Shutterstock.com Richarda jeho srdce táhlo na bojiště

Vše pro syna

Eleonora pro svého dvaatřicetiletého syna ze všech princezen, které se mohly stát jeho chotí, vybrala ze strategických a politických důvodů Berengarii Navarrskou (1165-1230), dceru španělského krále Sanche VI. Její věno mělo být velkým finančním příspěvkem pro křížovou výpravu, na kterou se její syn chystal. Richard byl korunovaný v září 1189. Za tři měsíce se spolu s Filipem vypravil do Svaté země na tažení proti Saladinovi. Znít svatební zvony proto Anglie neslyšela.

Eleonoře tak nezbylo, než se ve svém požehnaném věku vypravit na strastiplnou cestu přes hory a doly – a to doslova – na Sicílii, kterou Richard obsadil, aby mu jeho budoucí manželku Berengarii „naservírovala přímo na talíři“.

Příběh Berengarie ukazuje následující video:

Zdroj: Youtube

Podivné manželství

Richard a Berengarie se tam setkali v březnu 1991, Eleonora se vrátila do Anglie. Než se ale mladá navarrská princezna stala anglickou královnou, čekaly ji další útrapy. V době, kdy dorazila na Sicílii, bylo období půstu a svatba se nesměla konat. Přesto se rozhodla následovat Richarda do Svaté země. Loď, na které se plavila u Kypru ztroskotala a ona padla do zajetí. Richard se ostrova zmocnil a svou nevěstu osvobodil. Tam se v Lemesosu (Limassolu) dne 12. května 1191 v kapli sv. Jiří vzali a ona byla vzápětí korunována. Spolu se pak vypravili do Akkonu. Richard trávil čas na bojišti, nová anglická královna se kvůli bezpečí zdržovala jen na omezeném území.

Když v roce 1192 Richard a Saladin sjednali příměří, Berengarie odjela z Akkonu do Poitou ve Francii. Ani po křižáckém tažení si ale manželství neužila. Richard byl na cestě domů zajatý. Propuštěný byl po dvou letech, kdy se Eleonoře podařilo sehnat výkupné. Předpokládá se, že jí pomáhala i Berengarie. Dle některých zdrojů byl poté Richard k setkání se svou chotí donucený. Prý si nechali postavit malý palác v Thorée, nejsou však důkazy, že by tam spolu žili.

Zdroj: Shutterstock.com Richard Lví srdce zemřel v náručí své matky

Krásná, věrná, statečná…

Anglická královna Berengarie Navarrská nikdy na půdu Anglie nevstoupila. Žila ve Francii a její choť se věnoval svým „záležitostem“. Jen tak mimochodem, díky nim strávil během svého desetiletého panování ve své zemi jen půl roku. Na konci března 1199 při obléhání francouzského hradu Châlus-Chabrol byl při běžné obchůzce ve svých řadách zasažený šípem z kuše zrádce. Následkem infekce pak umíral a ke svému smrtelnému lůžku si nechal zavolat svou matku. V jejím náručí pak 6. dubna zemřel.

Berengarie se o jeho smrti dozvěděla až později. Velmi ji to zasáhlo a prožívala hluboký smutek. Manželství Richarda zůstalo bezdětné, otázkou je, zda i naplněné. Berengarie byla dle dobových kronik velmi moudrá, pohledná, Richarda musela milovat. Po jeho smrti se uchýlila do Le Mans a nikdy se znovu neprovdala.

Zdroje: www.thoughtco.com, www.historyhit.com