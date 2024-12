Externí autor 7. 12. 2024 clock 3 minuty gallery

Michal Suchánek je dvojnásobným otcem. Jeho dceru Bereniku můžete znát hned z několika českých seriálů. Rozhodla se jít ve šlépějích svého otce a je z ní populární herečka. Vizuální podobu s populárním otcem rozhodně nezapře.

Michal Suchánek se dostal do povědomí televizních diváků především díky nezapomenutelným komediálním rolím. Jednou z nich je bez debat role Karla Máchy z filmu Sněženky a machři.

Po boku Richarda Genzera, Veroniky Žilkové a Josefa Cardy zářil také v pořadu Tele Tele. V posledních letech předvádí svůj humor a improvizační talent v zábavném pořadu Partička.

Talentovaná dcera

Herec je otcem dcery Bereniky a syna Jáchyma. Právě dcera se rozhodla jít ve šlépějích slavného otce. Herectví ji pochopitelně lákalo už od dětství. Přitahoval ji tanec, hudba i divadlo.

Berenika se předvedla hned v několika úspěšných divadelních představeních. Například zazářila v Divadle Broadway, kde hrála před lety v muzikálu Klíč králů. V posledních letech se dost často objevuje i v televizních seriálech. Vidět jste ji mohli například v seriálech Ohnivé kuře, Ordinace v růžové zahradě 2 a ZOO.

Skvělý vztah s otcem

Berenika se se svým otcem potkala už na několika projektech. Právě slavný otec ji často radí. Berenika s nim konzultuje především pracovní nabídky. Suchánek jí předává pochopitelně i své zkušenosti a rady z oboru herectví.

„No, neřekla bych, že by mi do mých rozhodnutí táta zasahoval. Podporuje mě, to ano, ale když třeba spolu točíme, tak hlavně já jdu za ním a ptám se ho na názor. A třeba požádám i o pomoc. Víte já si uvědomuji, že jsem ve věku, kdy bych měla brát cokoli, ale ne proto, aby o mě lidé věděli, ale kvůli zkušenostem a abych se postupně posouvala,“ prozradila pro iDnes.cz.

Není se tak čemu divit, že mají mezi sebou naprosto ukázkový vztah. Mají k sobě opravdu velmi blízko. „Kdykoli bych se vrátila do svého dětství. Bylo tak láskyplné a upřímné. Můj tatínek mě naučil slušnosti a respektu. Tak trochu mi určil, jaké hodnoty chci mít. Jestli jsem něco po něm zdědila, tak být racionální a uvědomělá. Já nechci aby to působilo “vytahovačně”, já jsem pouze vděčná, že jsem měla takové štěstí. Moc dobře vím, že je to vzácné. Mít vztah s tatínkem, maminkou a i bráškou takový, jaký máme my. Děkuju a miluju,“ napsala v jednom ze svých instagramových příspěvků Berenika.

Trápení kvůli jménu

Talentovaná herečka si prošla náročným životním obdobím. Kvůli slavnému jménu je mnohdy označovaná jako protekční potomek. Dříve ji to velmi trápilo, nyní už má tyto věci srovnané.

„Už jsem naštěstí ve věku, kdy to mám srovnané a tyhle názory už mě netrápí. Když jsem byla mladší, nebylo to jednoduché. Všichni se mě ptali, jaké to je být protekční dítě," prozradila pro Extra.

Sportovní geny

Berenika v dětství přemýšlela o kariéře sportovkyně. Právě ke sportu má celá její rodina velmi blízko. Její dědeček je známý sportovní komentátor Jaroslav Suchánek. Není se tak čemu divit, že i Michal Suchánek se sportu věnoval na profesionální úrovni. Nějakou dobu závodně lyžoval. Bratr Bereniky zase našel zalíbení v hokeji.

„V té mě podporovala hlavně maminka, tanečnice a choreografka. Jako dítě mě přihlásila na zpěv, tanec i step. Ve sportu bych však asi nevynikla, v umění mám větší šance,“ řekla upřímně v rozhovoru pro Novinky populární herečka.

Zdroje: iDnes.cz, Extra, Novinky