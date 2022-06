Mizení lodí v Bermudském trojúhelníku mohou mít na svědomí podmořské pyramidy

Nachází se v Atlantském oceánu skutečně tajemné pyramidy?

Záhada Bermudského trojúhelníku pro jedny záhadou je, jiní zde ale žádnou anomálii nepozorují a počet zmizelých lodí a letadel podle nich nijak nevybočuje z průměru. Jak je to doopravdy? Nyní se objevila teorie, že na dně Atlantského oceánu se objevily záhadné pyramidy, které možná s podivností této oblasti souvisejí. Co se našlo pod hladinou oceánu?

Bermudský trojúhelník je velmi populární část Atlantského oceánu, kterou vymezují Miami, Bermudy a Portoriko. Traduje se, že v této oblasti zmizely desítky lodí a letadel, a to často za nevyjasněných okolností. A právě proto se ohledně tohoto místa objevila celá řada konspiračních teorií, z nichž ale dosud ani jedna nedokázala, že by zde docházelo k záhadným zmizením častěji než v jiných částech oceánu.

Naprostá většina lodí a letadel touto oblastí propluje či prolétne bez nejmenších problémů.

Pyramidy nejsou v oblasti nalezeny poprvé

Navíc to není poprvé, co se v oblasti, která je součástí Bermudského trojúhelníku, objevily stavby podobné pyramidám. Stalo se to již v roce 2012, kdy zde vědkyně, doktorka Meyer Verlag, objevila krystalickou pyramidu "třikrát větší než Velká pyramida v Gíze". Nacházela se v hloubce 2 000 metrů pod mořem a říkalo se, že byla na vině zmizení lodí a letadel.

Poté se teorie znovu objevila v roce 2016. Tehdy doktorka Verlagová prezentovala své poznatky a odhalila přesné souřadnice pyramidy. Nicméně žádný důkaz se ani tehdy neobjevil.

Pyramidy by měly ležet pod vodou i v Tichém oceánu. Na souřadnicích 12°8'1,49' s. š. 119°35'26,39' z. d. spatřil Marcelo Igazusta, argentinský výzkumník, paprsek světla, který zářil z temnoty Tichého oceánu západně od Mexika. I zde se v roce 2016 objevila naprosto šílená teorie, podle níž měla stavba v průměru 13,7 km a tvrdilo se, že se jedná o UFO zaparkované pod vodou nebo o obrovskou mimozemskou základnu.

Pyramida, kterou na samém dně oceánu objevila americká expedice za použití nejmodernějšího vybavení, překvapila svými gigantickými rozměry. Později zde pak byly objeveny i další pyramidy, několikanásobně větší než egyptské stavby. Vědci si s nimi nevěděli rady. Monolitické stavby měly neuvěřitelně hladký povrch bez škrábanců a viditelných švů a materiál, z něhož byly vyrobeny, připomínal sklo. Pyramida navíc nebyla pokryta řasami a mušlemi, jimiž obrostly všechny objekty, které byly dlouho ve vodě.

Nejjasnější se jevilo vysvětlení, že stavby jsou skutečně postaveny pomocí technologií, které jsou naší civilizaci nedostupné.

Tajemné stavby pod vodou

Na internetu nyní nově koluje video zveřejněné na YouTube, ukazující dva podivné tvary pod vodami Bermudského trojúhelníku, které jsou podle některých starověkými stavbami ve tvaru pyramid. Zveřejnil jej kanál SectureTeam10, který je jedním z nejsledovanějších kanálů na YouTube, a jeho konspirační videa odebírá více než 785 000 lidí. K pravidelným přispěvatelům tohoto kanálu patří i kontroverzní ufolog Scott Waring. Přestože starověké pyramidy byly postaveny lidmi, Scott Waring tvrdí, že "pouze mimozemšťané mohli dosáhnout vytvoření tak masivní stavby".

Záhada letu 19: Nejpodivnější případ zmizení letadla v Bermudském trojúhelníku Johana Dahlová 9. březen 2022 četba na 4 minuty četba na 4 minuty

Obě pyramidy nejsou stejné. Jedna se zdá být dokonalou trojbokou stavbou, jako je Velká pyramida v Gíze, druhá má zase stupňovitou konstrukci, která je podobná slavným mayským chrámům, jako je Chichén Itzá.

Příznivci konspiračních teorií se nechali slyšet, že u břehů Baham našli dvě starověké podmořské stavby ve tvaru pyramid. Zda se ale jedná o skutečnost anebo spekulaci, zatím nevíme, protože i mezi konspirátory nepanuje jednota. Zatímco některé kanály zveřejňují videa a snaží se místo najít i na Google Earth (což učinil právě Warning), jiní tvrdí, že pyramidy mají dokonce co do činění s dávným osídlením. A pak je tu skupina těch, kdo se novému objevu jen nepokrytě vysmívá. Co potom ale jsou dvě starověké stavby u břehů Baham?

Pyramidy uchovalo moře

Mohly by být tajemné pyramidy na dně Atlantiku důkazem osídlení oblasti dávnou rasou lidí? Spekuluje se i o tom, zda nejde o civilizaci tak významnou, jako byli Aztékové.

Jak se nechal Scott Waring slyšet, našel tyto dvě pyramidy na dně oceánu poblíž ostrova New Providence nedaleko Floridy. „Čáry na pyramidách jsou snadno rozeznatelné a jsou důkazem toho, že nedaleký ostrov kdysi obýval starověký člověk nebo lidé podobní Aztékům,“ říká Waring.

S jeho domněnkou pak souhlasí například i Tyler Glockner: "Všichni jsme se snažili, abychom se dostali na ostrov. Musím říct, že to opravdu vypadá jako pyramidy, zřejmě starověké pyramidy, na kterých se v průběhu let projevilo zvětrávání. Pyramidy mohly by být mnohem starší než například ruiny nalezené na Zemi, které se sotva zachovaly a téměř se rozpadly na prach,“ doplňuje Glockner.

Opakovaná teorie pyramid v Bermudském trojúhelníku

Názory na objev pyramid tam, kde by už asi byly dávno objeveny, jsou spíše nevěřící a sledující se zdráhají komplikovanému vysvětlení uvěřit. Mnozí se rozhodují, zda by nestálo za to na místo dojet a lokalitu lépe prozkoumat. Pokud bychom do celé story zapletli ještě možnost bájné Atlantidy, což také někteří konspirátoři tvrdí, „pohádka“ by byla skoro kompletní.

Zdroje:

