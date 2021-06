Vědci rozluštili záhadu Bermudského trojúhelníku. Ví, proč mizí lodě i letadla

Co potápí lodě v Bermudském trojúhelníku?

Do moří v oblasti mezi Floridou, Portorikem a Bermudami se málokdo vydává s lehkým srdcem. Temná pověst ďáblova trojúhelníku je v našich myslích zakotvena už od 70. let minulého století, kdy se v tisku začala rozebírat záhadná zmizení lodí a letadel, o nichž už nikdy nikdo neslyšel. Vědci však dnes ujišťují, že jde jen o nafouknutou bublinu.

Oceánolog Simon Boxall z univerzity v britském Southamptonu poukazuje na pozoruhodný přírodní jev, který před padesáti lety ještě nebyl vysvětlen a vědci zpočátku ani nechtěli uvěřit v jeho existenci. Jde o obří vlny, schopné převrátit i velkou a stabilní loď, jako by to byla pramice. "Původně se myslelo, že to jsou jen mýty a námořnické báchorky, ale jakmile se zavedly satelitní systémy schopné měřit výšku vln, vědci zaznamenali mnoho vln vysokých až 30 metrů," uvedl Boxall.

Obří vlny podle něj přicházejí náhodně a nečekaně, ale vždy jsou doprovodným jevem mořské bouře. "Není možné, aby se taková vlna zčistajasna objevila na klidném moři, jak to někdy vidíme ve filmech," doplnil vědec s tím, že tento fenomén může být příčinou zmizení mnoha lodí v Bermudském trojúhelníku, rozhodně se ale na něj nedají svést všechny případy. (Zdroj: www.foxnews.com)

Podle vědce v záhadě hraje velkou roli statistika. Oblast trojúhelníku patří k nejoblíbenějším lokalitám pro výletní plavby a kotví zde až třetina všech amerických plavidel v soukromém vlastnictví. "Výroční zpráva pobřežní hlídky z roku 2016 ukázala, že 82 procent nehod na moři bylo zaviněno nezkušenou posádkou. Nemůžeme se divit, že k nehodám dochází právě tady," míní Boxall.

Stejný názor zastává i jeho australský kolega Karl Kruszelnicki: "Bermudský trojúhelník zabírá celých 700 tisíc čtverečních kilometrů oceánu, a je to navíc velmi rušné místo blízko rovníku, kam jezdí řada lidí na dovolenou."

Kruszelnicki je rovněž přesvědčen, že žádné nadpřirozené síly nehrály roli ani ve zmizení letu 19, jež spekulace o záhadných jevech odstartovalo. Případ se týkal pěti bombardérů, které vzlétly ze základny na Floridě 5. prosince roku 1945 na dvouhodinovou cvičnou misi nad Atlantikem. Všechny letouny během letu ztratily rádiové spojení se základnou a zmizely beze stopy i se 14 členy posádek. Co bylo ještě strašidelnější, stejný osud potkal i 13 mužů ze záchranného týmu, vyslaného letcům na pomoc. Tajemné pozadí zmizení letu 19 začal v roce 1964 rozpitvávat spisovatel Vincent Gaddis a záhada Bermudského trojúhelníku byla na světě.

Podle Kruszelnického však toho osudového dne panovalo na moři špatné počasí, vlny dosahovaly výšky 15 metrů. Jediným zkušeným pilotem byl vedoucí letu, poručík Charles Taylor, a právě on mohl v tragédii sehrát významnou roli. "Toho rána přišel na základnu s kocovinou, odlétl bez hodinek a už dvakrát se mu v minulosti stalo, že s letadlem zabloudil," popsal Kruselnicki.

Z rádiového záznamu podle vědce vyplývá, že piloti ztratili orientaci a Taylor se rozhodl navést letouny dále na východ, ačkoli jeho podřízený navrhoval stáhnout se zpět k západu. Bombardéry tak zřejmě havarovaly daleko nad širým oceánem, kde byla jen malá šance najít jejich vraky.

Záchranný letoun se pak nikam záhadně neztratil, ale vybuchl. "Explozi vidělo několik svědků a našly se i trosky," uvedl Kruselnicki. "Šlo o typ letadla, kterému se přezdívalo Létající plynová bomba. Americká armáda ho po nehodě u Floridy vyřadila z provozu." (Zdroj: www.independent.co.uk)