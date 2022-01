Oceánografové našli logické a přirozené vysvětlení jevů Bermudského trojúhelníku

Bermudský trojúhelník

Málokterá abnormalita na zemi má tolik pochybovačů, jako právě Bermudský trojúhelník. O jeho existenci pochybují skuteční vědci, ani nemluvě o dokumentaci, hovořící o tom, že se zde neztrácejí letadla ani lodě v o nic větším měřítku než jinde. Nyní však oceánografové objevili nové skutečnosti. Stojí za domnělými záhadami tzv. zběsilé vlny?

Oceánografové si všimli, že se v oblasti Bermudského trojúhelníku objevují až 100 stop vysoké "zběsilé vlny", jež by mohly přispět k objasnění záhady. Hovoří o tom dokumentární film stanice Channel 5.

Konspirační teorie mají zelenou

Oblast Bermudského trojúhelníku tvoří asi 1 134 105,5 km² v Atlantickém oceánu, v níž zmizelo údajně nejméně 75 letadel a stovky lodí za záhadných okolností. Tato skutečnost dala vzniknout mnoha konspiračním teoriím, které hovoří třeba o podmořských pyramidách, šestihranných mracích a mimozemské základně. Oblast mezi Floridou, Portorikem a Bermudami, známá také pod názvem Ďáblův trojúhelník, si údajně za posledních 100 let vyžádala životy 1 000 lidí. Dokumentární film stanice Channel 5 tvrdí, že tato záhadná zmizení mohla být způsobena až 100 stop vysokými ničivými vlnami, zvanými též bludné vlny.

Obrovské bludné vlny

"Vlny jsou více než dvakrát větší než okolní vlny, jsou velmi nepředvídatelné a často přicházejí nečekaně ze stran," cituje Daily Mail Národní úřad pro oceány a atmosféru. Vědci často označují tyto vlny jako extrémní bouřkové vlny, jsou spontánní a dosahují obrovské výšky. Poprvé byly pozorovány v roce 1997 pomocí satelitu u pobřeží Jihoafrické republiky.

V dokumentárním filmu "Záhada bermudského trojúhelníku" pak vědci pro Channel 5 uměle vytvořili monstrózní vodní vlny pomocí vnitřních stimulátorů.

V Bermudském trojúhelníku se neztrácí o nic více lodí než jinde…Zdroj: KOSKA ill / Shutterstock.com

Pokud jde o existenci bludných vln v bermudském trojúhelníku, není to úplně nová myšlenka. Nicméně metoda výzkumníků ze Southamptonu by mohla být - ve své laboratoři zkonstruovali model nešťastné lodi USS Cyclops a hodili na něj simulovanou bludnou vlnu, aby prozkoumali její účinky. Jak by se jí dařilo? Výzkumný tým postavil model lodi USS Cyclops, která se ztratila v roce 1918 a vyžádala si 300 obětí. Během 1. světové války se loď používala k převozu paliva. V roce 1918 však náhle beze stopy zmizela na cestě z Bahie do Baltimoru, nenašly se ani její zbytky ani nikdo z 306členné posádky.

Podle vědců se vlny v této oblasti mohou tvořit díky tomu, že se zde mohou potkat až tři mohutné bouře z různých směrů, které vytvářejí ideální podmínky pro tyto smrtící vlny.

Žádná záhada neexistuje

Podle údajů společnosti Lloyds of London a americké pobřežní stráže je počet letadel, která se ztratí v Bermudském trojúhelníku, stejný jako všude na světě. Přesto zůstává Bermudský trojúhelník záhadným místem s vysokým počtem zmizení. To potvrzuje i Dr. Karl Kruszelnicki, s nímž souhlasí také Národní úřad pro oceán a atmosféru (NOAA). „Bermudský trojúhelník má stejnou míru leteckého a námořního provozu jako každé jiné místo,“ uvádí NOAA.

