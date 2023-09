Ztracené město vyspělé supercivilizace nalezli dva odborníci na dně bermudského trojúhelníku. Dva kanadští vědci, Paul Weinzweig a Pauline Zalitzky, odhalili hlubokomořská tajemství této záhadné oblasti a objevili starobylé město, které se vymyká jakémukoli vysvětlení.

Převratný objev v srdci bermudského trojúhelníku vyvolal ve světě vědy šok. Přitom to není jediný objev vztahující se k této oblasti.

Pyramidy v Bermudském trojúhleníku

Hluboko v srdci Bermudského trojúhelníku, kde se již dávno usadily záhady, vyšla na světlo další záhada - podmořská říše zdobená pyramidami, které svou velikostí i podivností předčí egyptské zázraky.

Kdy vlastně došlo k prvnímu objevu pyramid? Naše cesta za touto vodní záhadou začíná na počátku 70. let 20. století, kdy echoloty na palubě rybářské lodi zaznamenaly na dně oceánu kdesi u Bermud nepravidelnost. Tato zvláštní anomálie připomínala pyramidu a vzbudila zvědavost nikoho jiného než amerického spisovatele Charlese Berlitze. Byl zcela fascinovaný a zorganizoval expedici.

Odvážná mise odhalila v hloubce 400 metrů pyramidu, která se pyšnila ohromujícími rozměry - byla vysoká téměř 150 metrů a její základna měřila na každé straně 200 metrů. Její strany měly stejný sklon jako ikonické Cheopsovy pyramidy. Jediná nápadná zvláštnost tuto pyramidu odlišovala: její hrany byly hladké jako sklo, tak neposkvrněné a rovné, že působily jako zrcadla.

Ozvěny starověkých latinskoamerických kultur

Odborníci se domnívají, že toto potopené město, charakteristické svými kolosálními pyramidami, má nápadnou podobnost se starověkými latinskoamerickými kulturami, zejména se zaniklou civilizací Teotiucan, která v prvním tisíciletí vzkvétala na území dnešního Mexika. Všeobecně se věří, že pozdější aztécké kmeny byly touto záhadnou kulturou hluboce ovlivněné. Odhaduje se, že potopené město bylo postavené před 1 500 až 2 000 lety.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Příspěvek Kanady k záhadě

Kanadští badatelé Paul Weinzweig a Polina Zalitsky se ocitli ve spolupráci s kubánskou vládou při snaze zmapovat dno oceánu. Ačkoli primárním cílem bylo najít potopené španělské lodě s pokladem, osud měl jiné plány. Hluboko pod vlnami dvojice narazila na úžasné starověké město.

Weinzweig a Zalitzky se s robotickou ponorkou vydali na expedici, aby prozkoumali dno legendárního Bermudského trojúhelníku. To, na co narazili, budí respekt - kolosální město ukryté pod vlnami se sfingami, pyramidami a záhadnými stavbami.

Jejich objev spustil kaskádu historických výzkumů této podmořské záhady. O svých zjištěních řekla oceánská inženýrka Polina Zelitsky: „Potopené město bylo pravděpodobně postavené na počátku klasického období a bylo obýváno vyspělou civilizací, podobně jako Teotihuacán na Yucatánu. V hloubce 700-800 metrů objevili obrovskou plošinu se strukturami představujícími půdorys města. Jsou zde jasně patrné pyramidové stavby, cesty a budovy."

Další podivuhodný zvrat

V roce 1991 odhalil oceánograf doktor W. Meyer pomocí sonarové technologie v bermudském trojúhelníku další soubor pyramidovitých struktur v ohromující hloubce kolem 600 metrů. Tyto monumentální stavby se tyčily třikrát výše než egyptská Velká Cheopsova pyramida, která je největší pyramidou na souši.

Co vědce skutečně zmátlo, byl materiál použitý při jejich stavbě - hladká hmota, pravděpodobně podobná silnému sklu. K záhadě přispělo i to, že Meyer odhadl jejich stáří na pouhých padesát let, což se vymyká vysvětlení minulých civilizací.

Svět byl těmito ohromujícími objevy nadšený. Dr. Meyer uspořádal na Bahamách tiskovou konferenci, na níž odhalil přesné souřadnice, obrázky, fotografie, echogramy a studijní zprávy. Pyramidy, zachycené sonarem a počítačovými analyzátory, se zdály být bezchybně hladké, bez řas nebo jakékoli oceánské flóry a fauny. Postrádaly švy, trhliny nebo spoje, jako by byly vytvořené z jediného monolitického kusu. Meyer zdůraznil, že technologie výstavby těchto podmořských pyramid zůstává za hranicí moderního vědeckého chápání. Zdůraznil, že k odhalení dalších hlubokých záhad je nezbytný další podmořský průzkum.

Co se stalo s tímto městem?

Přesto po skončení tiskové konference v Bahamách informace o těchto záhadných stavbách prakticky zmizely z očí veřejnosti, jako by byly záměrně skryté. Proslýchá se, že tyto pyramidy sporadicky vystupují z vodních hlubin nebo náhle klesají zpět do propasti - což je jev, jehož jsou zpravodajské služby často svědky a který bedlivě sledují. Podle vědeckých odborníků tyto podvodní komplexy generují obrovské množství energie, která by mohla pohánět anomálie bermudského trojúhelníku. Skleněné pyramidy mohou být jen jedním z aspektů kolosálního energetického komplexu.

Je zde souvislost s Atlantidou?

Když se ponoříme do tohoto pozoruhodného objevu, stopy ukazují na město, které zažilo svůj vodní zánik současně s rychlým vzestupem hladiny moře a potopením pevniny. Zdá se vám to povědomé? Mělo by, protože to úzce souvisí s legendou o Atlantidě. Podle Arcleina ze společnosti Terra Forming Terra se katastrofa mohla odehrát na konci poslední doby ledové.

Když roztály ledovce a hladina moří na celé zeměkouli se prudce zvedla, pobřeží se posunula, pevnina zmizela a ostrovy zanikly. Představte si tektonické tango posunujících se kontinentů a jste na správné stopě. Dokonce ani Středoatlantský hřbet a Azory nebyly ušetřeny a zažily obrovský propad.

close info Profimedia zoom_in Atlantida - Poseidonův chrám dekorovaný cenným kovem, orichalkem

Novinář Luis Mariano Fernandez odhalil, že o existenci tohoto starobylého města se vědělo už před desítkami let, ale bylo zahalené tajemstvím, a to díky ničemu jinému než kubánské raketové krizi. Ano, té samé studenoválečné konfrontaci, která přivedla svět na pokraj jaderného zničení. Uprostřed krize narazily jaderné ponorky hlídkující v Perském zálivu na tyto pyramidové stavby. Co udělaly? Okamžitě místo uzavřely a převzaly kontrolu nad městem i jeho zajímavými artefakty, aby se nedostaly do nesprávných rukou - do rukou Rusů.

Tím to však nekončí...

Samotný ostrov Kuba ukrývá pokladnici starověkých symbolů a piktogramů podobných těm, které se nacházejí na podmořských stavbách. Je to jako lingvistická hádanka, která čeká na rozluštění, a to vše je součástí velkého tajemství Atlantidy.

Vezměte si učebnice dějepisu, protože je toho víc. Podle antropologů má olmécká civilizace, matka mnoha mezoamerických kultur, svůj původ na ostrově známém jako "Atlanticú". Zní vám to povědomě? Přesně tak - shoduje se s příběhem Atlantidy.

Přeživší Atlantidy, vysoce vyspělé civilizace vyhlazené na konci doby ledové, jsou považováni za předchůdce Olméků. Ti rozšířili své znalosti, kulturu a odkaz po celé Americe. Když vědci ukázali antropologům podmořské snímky tohoto potopeného města, byli překvapeni nápadnou podobností s olméckými motivy.

Závěr?

V temných hlubinách Bermudského trojúhelníku se z análů mýtů a legend vynořilo ztracené město vyspělé supercivilizace. Díky neohroženým badatelům Weinzweigovi a Zalitzké nyní svět ví, že Atlantida není jen dávnou pohádkou - je to hmatatelná realita, která se skrývá pod vlnami. Tajemství této potopené metropole může být klíčem k přepsání historie a odhalení záhad naší minulosti.

Zdroje: nejlepsi.zvireci-psycholog.cz, oimurschool.ru, www.sydneyvibes.com, www.wattpad.com, www.bahaistudies.net