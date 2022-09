Umírající kněz určil konec světa na rok 2021. Jeho zlá vize se začíná naplňovat

Čeká nás konec světa?

Foto: Profimedia.cz

„Svět se řítí do záhuby," šeptal na smrtelné posteli evangelický teolog F. Kenton Beshore, bývalý prezident Světové biblické společnosti. „Zanechal jsem na stole list. Zaznamenal jsem svou vizi." Jeho zpovědník se pokřižoval. Opatrně dokument sebral a tiše za sebou zavřel dveře.

Už jako mladý byl Kenton Beshore přesvědčen, že konec světa nás nemine. Od svých sedmnácti let kázal o druhém příchodu Ježíše Krista. Celý život studoval různá proroctví a prohlašoval, že dokáže odtajnit skryté zprávy, které jsou v Písmu zaznamenané mezi řádky. Napsal a vydal několik knih. Všechny se zaměřovaly na jedno téma. Na biblický konec světa.

Zdroj: Youtube

Farář byl však také známý xenofob. Spojené státy Americké a Izrael považoval za „svaté citadely", jež mají jedno důležité poslání, bojovat proti muslimům a Rusku.

Beshore a konec světa

Beshore v listě tvrdil, že začátek konce světa přijde v roce 2021. „Sedm let budou lidé trpět, aby pak pohlédli Kristovi do tváře," napsal. Druhý příchod Spasitele má tedy nastat v roce 2028.

„Sám Ježíš řekl, že až budou Zemi sužovat porodní bolesti, budeme vědět, že se blíží jeho návrat." Mezi náznaky mají patřit obě světové války, hladomory, mory, zemětřesení a zrození Izraele. „Sedm hlavních znamení se prý již naplnilo, dalších pět probíhá právě teď a dalších patnáct se teprve objeví," předpověděl Beshore.

Několik jeho věrných následovníků pevně věří, že rok 2021 byl opravdu naplněn ničivými událostmi. Teroristický útok v syrském guvernorátu Hamá, výbuch sopky Fagradalsfjall na islandském poloostrově Reykjanes, požár Rohinského uprchlického tábora v Bangladéši, přívalové deště a sesuvy vyvolané cyklonem Seroja, zhroucení dvanáctipodlažní obytné budovy ve floridském městě Surfside nebo tornádo nad Hodonínskem a Břeclavskem mají být jasným důkazem.

Apokalypsa v roce 2028

Co bychom tedy za šest let měli očekávat? Podle Matouše se nejdříve zatmí Slunce a přestane svítit Měsíc. Na nebi se pak objeví znamení Syna člověka a všechny národy se budou v nářku bít do prsou. Poté andělé za silného zvuku trubky shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran.

Zlovolní mají být souzeni a zničeni. Vše, co je zkažené, bude spáleno a Země bude očistěna. Poté bude Ježíš králem a tisíc let bude vládnout těm, kteří poslední soud přežili a byl jim dán věčný život.

Zdroj:

www.globalprayernetwork.blogspot.com, www.cs.wikipedia.org, www.churchofjesuschrist.org, www.express.co.uk