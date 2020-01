Bestie z Omahy H. Severloh: Problémový voják v transu zastřelil 1000 Američanů

Léta se netušilo, kdo stál za šílenou obsluhou kulometu, který během vylodění v Normandii 6. června 1944 zabil a zranil přes 1000 vojáků. O 40 let později se k činu přiznal Heinrich Severloh, Bestie z Omahy.

Už od začátku to byl opravdu problémový voják. Do armády se Severloh přidal v pouhých 19 letech, aniž by tušil, co se od řádového vojína vlastně očekává. Absolutní despekt k autoritám a odmítavý postoj k rozkazům ho stály četné fyzické tresty, které mu způsobily velká zranění a na půl roku ho vyřadily z výcviku.

Severloh se nakonec vzchopil a s notnou dávkou sebezapření povýšil na svobodníka. Musel si však projít ještě poddůstojnickou školu, ze které ho po 2 měsících vytáhli a přiřadili k 352. pěší divizi.

Na Den D, tedy vylodění v Normandii 6. června 1944, se Severloh ocitl v 62. opěrném bodu a měl na starost obsluhu kulometu MG-42. Od svého velitele dostal rozkaz: ,,Začni střílet, jakmile budou po kolena ve vodě. To ještě nebudou moci rychle běžet.“ A ten také poslechl.

Jako v transu

V momentě, kdy se Spojenci vylodili, začal s bezhlavou střelbou. O mnoho let později popsal, že se cítil jako v transu a nevnímal, co se kolem něj děje. Když se kulomet přehřál, vzal do ruky pušku a střílel, dokud zase nevychladl. Do 15. hodiny, kdy invaze skončila, vystřílel 12 000 ran. Celkem toho dne usmrtil a zranil 1000 Američanů.

Severloh se z transu probudil až v momentě, kdy mu zcela došla munice. Uvědomil si, že jeho jednotka je pryč a v opevnění je sám. Všiml si také, že nepřátelé postoupili k sousedícím opěrným bodům a snaží se ho zastřelit. Musel urychleně uprchnout, protože kdyby se k němu dostali, okamžitě by ho zabili. Podařilo se mu dojít do nedaleké francouzské vesničky Colleville-sur-Mer, kde byl později zajat. Nepřátelé netušili, komu se to dívají do tváře.

Za dobu svého věznění několikrát pochytil zmínku o Bestii z Omahy z opěrného bodu 62, která měla na svědomí obrovské množství životů. Obával se, že ho někdo pozná, nebo že ho prozradí jiní vězni. To se k jeho štěstí nestalo. Roku 1947 ho propustili na svobodu.

Přátelství s nepřítelem

Dalších 40 let o svém počínání nepromluvil. Jediný, komu to do roku 1988 řekl, byla jeho žena. Až poté ho navštívil reportér, jenž se domníval, že by právě Severloh mohl být obávanou Bestií z Omahy. Severloh se ke všemu doznal.

Byl překvapený, že mu většina bývalých nepřátel odpustila. S jedním americkým vojákem dokonce navázal kontakt. Jmenoval se David Silva a během běsnícího řádění mu Severloh způsobil tři střelná poranění hrudníku. Stali se z nich dobří přátelé, často si psali a několikrát se setkali. Naposled v roce 2005 v Normandii.

„Nikdy jsem v té válce nechtěl být. Nikdy jsem nechtěl být ve Francii. Nikdy jsem nechtěl střílet z toho bunkru,“ přiznal Severloh. Zemřel v roce 2006 ve věku 82 let.