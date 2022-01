Hvězda Betelgeuse může brzy vybuchnout. Ohrozí nádherná smrt giganta Zemi?

Červená hvězda Betelgeuse

Foto: Profimedia.CZ

Za jasné zimní noci můžete spatřit v souhvězdí Orion zvláštní načervenalou hvězdu, která po staletí fascinovala astronomy i astrology. Její záře totiž není stálá; zatímco někdy ji vidíme jako jednu z nejjasnějších hvězd noční oblohy, jindy se zdá, jako by se její světlo vytrácelo. Dnes už víme, že jde o umírajícího červeného obra, který nemá daleko do výbuchu.

V astrologii Betelgeuse patří mezi obávané stálice spojované s válkou a krveprolitím, ačkoli prý přináší i slávu a uznání, pokud se její síla využije konstruktivně. Co ale tato podivná hvězda může reálně přinést lidstvu v den, kdy se změní v supernovu?

Betelgeuse je pozoruhodná tím, že každých zhruba 425 dní prochází cyklem stmívání, při němž ztratí asi čtvrtinu svého jasu. Na přelomu roku 2019 a 2020 si ale astronomové všimli, že její jas znenadání poklesl o dvě třetiny, což bylo vidět i pouhým okem.

Souhvězdí OrionZdroj: Profimedia.CZ

Na prahu zániku

Tento jev okamžitě vyvolal spekulace o tom, že se Betelgeuse blíží ke svému zániku. Astrofyzici nicméně na základě počítačové simulace tuto teorii vyvrátili. Neobyčejné zatmění podle nich způsobil oblak prachu, který vyvrhla sama hvězda, a šlo tedy jen o událost dočasnou. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že Betelgeuse čeká neodvratný konec kdykoli v příštích 100 tisíci letech.

Protože je hvězda od planety Země vzdálená přibližně 640 světelných let, její výbuch nás podle vědců nijak neohrozí. Pokud by se nacházela v okruhu do 50 světelných let, záření supernovy by zničilo zemskou atmosféru a vyhubilo veškerý život na naší planetě. V tomto případě se nám naštěstí naskytne jen neobyčejné nebeské divadlo, po jehož skončení Betelgeuse z oblohy navždy zmizí a Orion přijde o své levé rameno.

Vydařené grafické zpracování chování červeného obra přináší následující anglické video:

Zdroj: Youtube

Jeden Měsíc navíc

Astronom Andy Howell z univerzity v Santa Barbaře se svými kolegy vypracoval model, jak se bude supernova pozemšťanům jevit. Její záře prý bude shodná s intenzitou svitu Měsíce v jeho poloviční fázi a nepůjde ji přehlédnout ani za bílého dne, a to po dobu celého roku.

Ačkoli výbuch Betelgeuse Zemi nezpůsobí žádnou katastrofu větších rozměrů, podle Howella může život na planetě ovlivnit jiným, překvapivým způsobem. "Mnoho živočišných druhů se řídí měsíčním svitem a umělá světla je matou v orientaci. Supernova by na obloze svítila jako jakýsi druhý Měsíc, což by mohlo způsobit v živočišné říši zmatek," uvádí Howell. Neobvyklé světlo by navíc paradoxně ztížilo práci i samotným astronomům. "Za nocí, kdy Měsíc svítí hodně jasně, jsou naše pozorování komplikovaná," přiznal vědec. "Se zářící supernovou by to bylo ještě horší."

Zdroje: https://astronomy.com/, https://www.nature.com/