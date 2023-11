Ve strhujícím příběhu bestselleru Bez dcerky neodejdu, který uchvátil čtenáře po celém světě, popsala Američanka Betty Mahmoody své otřesné zážitky ze vztahu s jejím íránským manželem, který se na rodinné dovolené změnil v tyrana. Musela z jeho země utéct, i s dcerou. Jaké byly jejich další osudy?

Betty se narodila 9. června 1945 v Almě ve státě Michigan a dnes je nejen uznávanou autorkou, ale také přesvědčivou řečnicí. Její pozoruhodná cesta začala ve chvíli, kdy se spolu s manželem a dcerou vydala v roce 1984 do Íránu na slíbenou krátkou rodinnou návštěvu. Z té se ale stalo doslova peklo na zemi.

close info Profimedia zoom_in Scéna z filmu Bez dcerky neodejdu

Místo dovolené v zajetí

Příběh rodinné dovolené nabral nečekaný spád, když se Betty a její dcera v rozporu s manželovými ujištěními ocitly v íránském zajetí. Strhující příběh, který byl později adaptován do filmové podoby se Sally Fieldovou v hlavní roli, popisuje problémy, kterým Betty čelila – zneužívání ze strany manžela, odloučení od dcery a skličující realitu uvěznění v nepřátelské zemi. Betty, uvězněná do slova a do písmene v její hrozné situaci, snášela fyzické útoky a výhrůžky, až se musela uchýlit k tomu nejhoršímu a nepředstavitelnému činu. Vymyslela odvážný plán útěku. Během pozoruhodné pětisetkilometrové cesty přes zasněžené pohoří Zagros do Turecka se Betty s pomocí soucitných Íránců nakonec ze zajetí dostala. Kniha dojemně zachycuje houževnatost a odhodlání, které ji poháněly v cestě za svobodou.

Inspirací a světově známou autorkou

Po návratu do USA v roce 1986 Betty požádala o rozvod, čímž skončila její bouřlivá životní etapa. Tím však zdaleka neskončil její příběh. Betty se díky svému vyprávění stala inspirací a příkladem naděje pro ostatní ženy, které čelí podobným výzvám.

Betty shromáždila další příběhy podobné tomu jejímu a v roce 1992 napsala knihu Z lásky k dítěti, tam popisuje úskalí smíšených manželství a rozdílností kultur.

Ale co Bettyina dcera Mahtob Mahmoodyová?

Děvčátko z knihy je dnes již dospělou ženou, jejíž houževnatost září na stránkách vlastního vyprávění nazvaného Jmenuji se Mahtob, vydaného v roce 2015. Mahtob vystudovala psychologii v Michiganu a ve třinácti letech čelila další výzvě v podobě boje s lupusem, přičemž nad autoimunitním onemocněním zvítězila díky experimentální léčbě.

Jak vidí dnes všechno právě Mahtob, tedy dcera Betty Mahmoody, se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Bettyin exmanžel zemřel

Co se týče Sayyeda Bozorga Mahmoodyho, Bettyina ex-manžela, jeho snaha představit svůj pohled prostřednictvím dokumentárního filmu s názvem Bez dcery nenašla v západní společnosti odezvu.

Navzdory svému úsilí se s Betty a Mahtob už nikdy nesetkal a jeho smrt v roce 2009 přinesla oběma ženám pocit úlevy. Konečně se zbavily strachu, který ovlivňoval jejich životy. Otci po jeho smrti Mahtob odpustila, což je důkazem matčina učení o úctě k tradicím a kultuře.

Betty se navzdory jejímu utrpení zdržela toho, aby v dceři vzbudila nenávist vůči otci. Pro Mahtob se však přesto kdysi milující muž stal tyranem bez slitování. Strhující sága Betty a Mahtob Mahmoodyových přesahuje stránky knižního bestselleru a odráží sílu lidského ducha tváří v tvář nepřízni osudu. Obě ženy však dnes žijí normálním spokojeným životem. A takto vypadají:

close info Profimedia zoom_in Betty a Mahtob Mahmoody na konferenci Lanz Talk, Hamburk, Německo - 10. března 2015

