Že obyčejný člověk nemůže zbohatnout? Může. Nemusí přitom vsadit do lotýnky nebo najít ve skalní puklině nebo na půdě nějaký poklad. Stačí prasátko. Koneckonců, je přece symbolem štěstí a peněz. A když živý čuník slupne něco nepoživatelného, to se pak tisíce jen hrnou. Ale musí to být v Číně.

Bizarní příběh

Možná častěji než čas od času, pobaví uživatele sociálních sítí virtuální videa, jako v případě jednapadesátiletého Bo Chunlou. Takže, o co jde? Zmíněný farmář v městské prefektuře Ž´-čao v provincii Šan-tung se rozhodnul zabít svou osmiletou prasnici. Vážila kolem 550 liber, tedy 250 kilo, a s porcováním mu pomáhal jeho šestadvacetiletý syn Mingxue. V trávicím traktu pak našli podivnou chlupatou věc. Na výšku měřila přes deset centimetrů, široká byla centimetrů šest. Podívat se na ni můžete na následujícím videu.

Otec a syn Boovi byli prozíraví a chuchvalec nevyhodili. Možná věděli, možná tušili, že to je nebo může být známý „prasečí poklad“…

Do města pro certifikát

Boovi pečlivě vzácný nález z útrob své prasnice zabalili, dali dohromady peníze a vypravili se do velkoměsta vyhledat odborníky. Celkem je to stálo to stálo čtyřicet tisíc čínských jüanů, což je v přepočtu nějakých sto dvacet tisíc v naší měně. Proč obětovali takovou sumu? Šlo totiž o bezoár, v čínské medicíně velmi vzácný a cenný. Přinejmenším od 16. století Číňané věří, že má nejen kouzelné, ale i léčebné účinky a dokáže z těla vytáhnout všechny toxiny.

Získali certifikát o pravosti prasečího bezoáru a dle odhadců jeho tržní cena o této velikosti začíná na čtyřech milionech čínských jüanů, tedy přes dvanáct a půl milionu korun. Bo ale uvedl, že se spokojí s nabídkou od jednoho milionu jüanů. Takže se cesta vyplatila.

Bezoár

Bezoárový kámen či koule je pevný útvar v zažívacím traktu, který vzniká ze spolykaného nestravitelného materiálu postupným hromaděním a stlačováním nestrávených zbytků, pohybem žaludečních stěn se zakulatí. Někdy jde o smotky chlupů, jako třeba u koček, které je dokáží vyzvrátit. Bezoárový kámen byl ceněný i v Evropě a používal se jako „talisman“, k výrobě šperků i předmětů denní potřeby. Zasazený do zlata ho měla anglická královna Alžběta II., víno z poháru tohoto kamene pil císař Rudolf II., protože věřil, že ho ochrání před otravou a morovou nákazou.

