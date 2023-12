close info phys.org

Jarouš M Komořanský 27. 12. 2023 clock 3 minuty video

Vědci z Rakouské akademie věd odhalili převratný objev – skrytou kapitolu v Bibli, která ležela ladem téměř 1500 let. Objev vyšel najevo díky pečlivé analýze výtisku Bible z Vatikánské knihovny. To, co vědci pod UV světlem zjistili, je ohromující.

Nově objevený biblický text je překladem evangelia do starověké syrštiny, což z něj činí vzácný a významný doklad náboženské historie. Tým vědců na tuto "ztracenou část" narazil při zkoumání ultrafialové fotografie rukopisu. Objev představuje teprve čtvrtý známý rukopis obsahující překlad do starověké syrštiny, starověkého aramejského dialektu. close Magazín Vědci našli ve středověkém rukopise postavičku z Hvězdných válek. Roztomilá podobnost vás pobaví video Co jsou palimpsesty Ještě zajímavější je způsob, jakým byl tento objev učiněn – osvícení UV světlem. Rukopis, stejně jako mnoho jiných starověkých textů, má vícero vrstev, a v tomto případě se pod vrstvami skrýval skrytý syrský překlad. Pergamen, ve starověku vzácný materiál, byl často recyklován, což vedlo k přepisování existujících textů. Tyto přepsané rukopisy, známé jako "palimpsesty", jsou klíčem k odhalení různých historických vrstev. close info Profimedia zoom_in Ve výtisku Bible se v pergamenu skrývalo tajemství Vrstvu za vrstvou… Původní vrstvou tohoto rukopisu byl výklad 12. kapitoly evangelia podle svatého Matouše, pocházející pravděpodobně ze 3. století. Použití UV světla umožnilo badatelům nahlédnout pod povrch a odhalit skrytý syrský překlad, což poskytlo bránu k pochopení vývoje Bible v průběhu staletí. Nově objevená kapitola osvětluje nejen nejstarší překlady evangelií, ale nabízí také pohled na změny v překladech v průběhu času. Srovnání řecké verze Matoušova evangelia a syrského překladu odhalilo nuance ve formulacích a zdůraznilo význam přesného překladu pro zachování významu textu. Podívejte se na video: Zdroj: Youtube Co ještě odhalíme? Obzvláště fascinující je, že syrský překlad předchází nejstarším dochovaným řeckým rukopisům nejméně o jedno století, což zpochybňuje dosavadní názory na původ evangelia. Objev nejen obohacuje naše chápání starověkých náboženských textů, ale také poukazuje na symbiózu mezi moderní technologií a historickým výzkumem. Zároveň je tato část rukopisu dle vědců jedním z nejstarších překladů evangelií a zároveň i pouze čtvrtým známým rukopisem, v němž je obsažena stará syrština. close Magazín Jak vypadal Ježíš Kristus: Zapomeňte na jemné rysy a plavé vlasy. Vědci sestavili jeho pravou podobu video Grigorij Kessel, jeden z badatelů, kteří se na objevu podíleli, zdůraznil význam nálezu pro odhalení tajemství starých rukopisů. Claudia Rappová, ředitelka Ústavu pro výzkum středověku Rakouské akademie věd, ocenila roli moderních digitálních technologií při odhalování skrytých pokladů ve středověkých rukopisech. „Tento objev dokazuje, jak produktivní a důležitá může být souhra moderních digitálních technologií a základního výzkumu při práci se středověkými rukopisy,“ říká Claudia Rappová. Překvapivý objev ukazuje obrovský potenciál kombinace tradiční vědy a nejmodernějších technik a nabízí lákavý pohled do tajemství ukrytých na stránkách historie. Zdroje: www.ndtv.com, vedazive.cz

