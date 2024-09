Už děti na základní škole se učí, že na semaforu jsou tři barvy: červená, zelená a žlutá. Ty ale podle expertů v budoucnosti nedokáží zajistit dostatečnou plynulost dopravy. Pomoci by měla další barva, které říkají „bílá fáze”. Pro řidiče ale bude mít pouze informativní hodnotu.

Tříbarevný semafor se poprvé objevil v roce 1918 v New Yorku. Od té doby toto signalizační zařízení ukazuje nejen, kdy mají šoféři zastavit a kdy se mohou rozjet, ale také, že se mají připravit k jízdě.

Dopravní odborníci dále upozorňují, že existuje i čtvrtý pokyn. Pokud svítí pouze žluté světlo, jež většině z nás připadá spíše jako oranžové, řidiči musí vozidlo zastavit před dopravní značkou, a tam, kde taková dopravní značka chybí, před světelnou signalizací.

V případě, že žluté kolečko bliká, je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Zároveň nejde o křižovatku s provozem řízeným světelnými signály.

Experti na dopravu a technici ale předpokládají, že tyto tři barvy nebudou v budoucnosti stačit. Důvod je jasný. Na silnicích se totiž budou prohánět autonomní vozidla.

Bílá fáze

Výzkumníci ze Státní univerzity v Severní Karolíně proto navrhují, aby se na semaforech objevila navíc bílá barva. Ta by předávala řidičům informaci o tom, že mají následovat auta před sebou. Zajistit by se tak měla větší plynulost provozu.

Celý koncept vychází z faktu, že autonomní vozidla mohou mezi sebou komunikovat, a tím pádem si spočítat, za jak dlouho projedou danou křižovatkou. V případě, že by se těchto vozidel na cestě objevilo více, na signálním zařízení by se rozsvítilo bílé světlo. Lidští řidiči by tak věděli, že se stačí chovat podle počítačem řízených aut.

„Autonomní vozidla se dokáží navzájem lépe sladit. Přenechat jim kontrolu je praktické,” tvrdí stavební inženýr Ali Hajbabaie. „Pro běžného řidiče to znamená pouze přizpůsobení se situaci,” dodává.

Pokud se tedy během bílé fáze moderní auto zastaví, měl by zastavit i šofér. Když se pohne, může ho bezpečně následovat. V době, kdy by do křižovatky vstoupilo více řidičů, semafor by se přepnul do tradičního režimu červená, žlutá, zelená.

Autonomní vozidla na silnicích

V simulovaných modelech se ukázalo, že autonomní vozidla nejen zlepšují plynulost dopravy o 40 až 99 %, ale také tím snižují spotřebu paliva.

„Spočítali jsme, že když bude na křižovatce desetina aut autonomních, zdržení se sníží jen o tři procenta. Pokud ale tento počet stoupne na třetinu, zdržení klesne o 10,7 procent,” vysvětluje Hajbabaie.

Kdy se tento návrh objeví v reálném životě ale nikdo netuší. I přestože výrobci udávají, že nová auta jsou již připravená částečně řídit sama, problémem je legislativa a infrastruktura.

Předpokládá se ale, že masové rozšíření těchto vozidel do provozu bude možné kolem roku 2030. Důležité následně bude, aby lidští řidiči přizpůsobili svůj styl jízdy tak, aby se předešlo nebezpečným situacím.

Zdroje: www.autosalon.tv, www.sciencealert.com, www.vosveteit.zoznam.sk