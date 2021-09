Bílá růže: Příběhy statečných dětí, které exemplárně popravili nacisté

Hitlerjugend - uniformní nacistická mládež

Foto: Bundesarchiv/Creative Commons, Bild 146-1983-056-06 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://creativ

Nacistická ideologie byla přesná a měla striktní plán a cíl. Hitler chtěl ovládnout celý svět a snažil se proto v rámci svého pojetí světa změnit všechny a všechno. Samozřejmě musel začít už u těch nejmladších – u dětí. Bylo potřeba z nich vychovat správné Němce. Proto vznikla organizace s názvem Hitlerjugend, bílé růže a Edelweiss Piraten, děti, které potrápily nacistické Německo.

Hitlejugend byli velmi známí a obávaná byla i jejich snaha vychovat ze všech dětí ideologií ovlivněné fašisty. V příkrém protikladu k nim se však formovala další organizace - Piráti Edelweiss, jež se bránili nacismu jakýmkoli způsobem, a to i v době, kdy to bylo trestné.

Zdroj: Youtube

Piráti nebyli jedinou skupinou, která se postavila na odpor tomu, co se v Německu dělo. Existovala takzvaná Bílá růže, jíž založili sourozenci Sophie a Hans. Jejich otec nenáviděl nacistický režim, proto děti shromáždily další členy a společně bojovali proti nacistické straně. Bohužel byla Bílá růže velmi rychle odhalena a jejím zakladatelům byly sťaty hlavy před očima všech, aby bylo zabráněno vzniku dalších podobných skupin.

Přesto však členové Bílé růže dál tajně fungovali. Oni a Edelweiss Piraten byli známkou toho, že i mladí lidé rozumí tomu, co se děje a jak moc špatné to je.

Inspirace odolnou protěží

Přestože skupina německých teenagerů známých jako Edelweiss Pirates zanechala za sebou jen málo informací o svých činech, hrála v nacistickém Německu Adolfa Hitlera důležitou roli. Své jméno si skupina určila podle protěže - houževnaté květiny rostoucí vysoko na skalách rakouských Alp. A právě se stejnou houževnatostí tito mladí Němci odolávali nacistické indoktrinaci. Považovali se za opak neslavné Hitlerovy mládeže, odmítali jejich polovojenskou strukturu, nacistickou ideologii a genderovou segregaci. Edelweiss Piráti pocházeli většinou z dělnického prostředí, sdružovali všechny odpůrce nacismu do věku 18 let.

Podle Sally Rogowové z Vancouver Holocaust Education Center byla Edelweiss Pirates „jednou z největších mládežnických skupin, které se odmítly účastnit nacistických mládežnických aktivit“.

HitlerjugendZdroj: Dōmei Kokusai Shashin Shimbun / Creative Commmons, veřejné dílo, https://creativecommons.org/publicd

Piráti versus Hitlerjugend

Abychom porozuměli Pirátům, musíme nejprve pochopit, proti čemu stáli. V roce 1922 byla zformována Liga mládeže nacistické strany, jež byla později v roce 1926 přejmenována na Hitlerjugend. Organizace měla na svém vrcholu osm milionů členů, což z ní činilo největší mládežnickou organizaci na světě.

Ačkoli se členové Hitlerjugend zpočátku zaměřovali na standardní činnosti, jako je kempování, sport a hry, stále zde převládala militarizace chlapci byli vedeni k ozbrojenému boji. Brzy se tedy ukázalo, že cílem Hitlerjugend bylo indoktrinovat německé mladé lidi Hitlerovým agresivním, nacistickým světonázorem.

Zdroj: Youtube

Edelweiss Pirates byl naopak kolektiv místních protinacistických odbojových skupin založených převážně v západním Německu. Sdružoval mládež ve věku 14 až 17 let. Tito teenageři odmítali temné aspekty Hitlerjugend a Ligy německých dívek: omezení zábavy a svobody myšlení teenagerů a výcvik dětí pro vojenskou službu. Mnoho z nich ve 14 letech odešlo ze školy-což bylo v té době běžné u dělnických mladistvých-aby přerušili styky s nacisty.Edelweiss Pirates měli jen několik let svobody, protože byli obvykle nuceni vstoupit do armády, když jim bylo 18.

EdelweissZdroj: Mark Ahsmann/Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Naprosté opaky

Všechno, za čím stála Hitlerjugend, bylo všechno, proti čemu stáli Piráti Edelweiss. Nacistická mládež měla vlasy krátké a jasně střižené, zatímco Piráti je nosili dlouhé a volné. Hitlerjugend byla rozdělena podle pohlaví, zatímco Piráti byli jednoznačně dívky a chlapci pospolu a dokonce se někteří z nich účastnili i sexuálních experimentů a nevázaných radovánek.

A rozdíly se i dále rozšiřovaly. Zatímco Mládež nosila standardizované uniformy a poslouchala nacistickou propagandistickou hudbu, Edelweiss Piráti nosili kostkované košile a lederhosen a hráli hudbu složenou z židovských písní a jiných státem nepovolených písniček. Mládež se tak snažila bojovat proti Hitlerjugend - propagovala protinacistické myšlenky, schovávala dezertéry, kradla nacistům munici, dokonce se nestyděli veřejně hlásat o Hitlerovi pravdu. A to se samozřejmě neobešlo bez trestů.

Pamětní deska popraveným Edelweiss PiratesZdroj: Christoph Rückert aka Dstern / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses

Tresty pro odpůrce

K nejznámějším případům trestů Pirátů patří veřejná poprava třinácti mladíků, kteří byli 10. listopadu 1944 před zraky rodin a dalších přihlížejících oběšeni, aniž by byl kdokoli z nich předem souzen.

Stal se však opak – nespravedlnost pouze podnítila touhu některých dalších mladých lidí bránit se režimu. Tehdy organizace získala ještě více dívek.

Gertruda KochováZdroj: Elke Wetzig / Creative Commons, CC BY-SA 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

Jednou z nich byla Gertrud Koch, která tiskla pro Piráty nelegální letáky, pomáhala hudebníkům, kteří hráli nelegální písně. Její otec zemřel v koncentračním táboře, zatímco ona a její matka se schovávaly v lesích. Gertrud zemřela až v roce 2016. Do posledního dne používala místo svého jména s oblibou svou přezdívku, kterou dostala v pirátské skupině.

Dalším odbojářem byl chlapec jménem Fritz Theilen. Když mu bylo čtrnáct, musel pracovat v dílně koncentračního tábora, odkud se mu podařilo utéct a přidat se k Edelweiss Piraten.

Zdroje:

www.onlymen.cz, military.wikia.org, allthatsinteresting.com