Kdysi byl považován za jednoho z nejpřitažlivějších mužů v politice. Také mu podlehla i sekretářka! Ale dnes byste ho na ulici ani nepoznali. Bill Clinton, bývalý prezident Spojených států, prošel za poslední roky výraznou proměnou. Co se stalo s charismatickým politikem, který okouzloval davy?

Muž, který kdysi vládl nejsilnější zemi světa, dnes tráví většinu času v politickém ústraní. Přesto jeho jméno stále rezonuje. Jak vypadá život Billa Clintona (78) dnes a co dělá více než dvě desetiletí po odchodu z Bílého domu?

Od prezidenta k filantropovi

William Jefferson Blythe III, kterému však nikdo neřekne jinak než Bill Clinton, opustil Oválnou pracovnu v lednu 2001. Spolu s manželkou Hillary žijí v luxusním sídle v Chappaqua ve státě New York, věnuje se především charitativní činnosti a jen občas se vyjadřuje k aktuálnímu dění. „Cítím osobní odpovědnost. Přesvědčil jsem Ukrajinu, aby souhlasila s tím, že se vzdá svých jaderných zbraní,“ udělal výjimku a rozhovořil se o své roli amerického prezidenta v roce 1994, která měla vliv na pozdější vojenský vpád Ruska do sousedního státu.

Přestože již není v centru dění, zůstává aktivní v oblasti filantropie. „Moje práce nekončí. Stále existuje mnoho problémů, a já chci přispět k jejich řešení,“ prohlásil na jedné z charitativních akcí Clintonovy nadace, která podporuje znevýhodněné lidi na celém světě. Také často spolupracuje s dalšími bývalými prezidenty na různých humanitárních projektech. „Je důležité, abychom spojili síly bez ohledu na politickou příslušnost. Některé problémy jsou větší než politika.“

Zdravotní potíže

S narůstajícím věkem se ani jemu nevyhýbají problémy. V říjnu 2021 musel být hospitalizován v Kalifornii kvůli infekci, která vedla k sepsi. V nemocnici strávil pět dní. „Bylo to docela vážné,“ přiznal později v rozhovoru pro CNN. „Ale díky skvělé péči lékařů jsem se z toho dostal.“

Od nemoci navíc prošel Bill Clinton výraznou fyzickou proměnou. Kdysi atletická postava ustoupila, vlasy zešedivěly a tvář nese známky těžkých let. „Ano, zestárl jsem. Ale snažím se udržovat aktivní a zdravý životní styl,“ připustil v rozhovoru pro New York Times.

Clinton totiž navíc trpí ischemickou chorobou srdeční – poruchou prokrvení srdce, která je důsledkem zužování tepen. Podstoupil dvě operace, při nichž mu lékaři zavedli čtyřnásobný bypass, tedy přemostili zúžené srdeční tepny cévním štěpem a provedli angioplastiku (do zúžené cévy zavedli výztuže). S ohledem na své zdraví se rozhodl dát přednost veganské kuchyni. „Hlavní věc, která pro mě ve skutečnosti byla těžká – mnohem těžší než vzdát se masa, krůty, kuřecího masa a ryb – bylo vzdát se jogurtu a tvrdého sýra,“ říká.

Skandál ho pronásleduje

V letech 1995-1996 měla tehdy 22letá stážistka Monika Lewinská intimní poměr s tehdejším ženatým prezidentem. Pikantnost vyšla najevo v roce 1998 a rozpoutala jeden z největších politických skandálů v historii USA. I po více než dvaceti letech tak zůstává jeho jméno spojeno právě s touto aférou. „Je to část mé minulosti, kterou lituji každý den,“ řekl v jednom z mála rozhovorů, kde se k této záležitosti vyjádřil. „Udělal jsem chybu a nesu za ni plnou odpovědnost.“

To Monika je dnes uznávanou aktivistkou proti kyberšikaně, producentkou a dokonce i módní ikonou. „Beru to jako zadostiučinění. Tehdy mi bylo 22 let, když začal náš vztah, a přes noc jsem se stala nejnenáviděnější ženou Ameriky,“ vzpomíná Lewinská. „Lidé mě obviňovali, že jsem skoro svrhla prezidenta, ale zapomínali, že jsem byla mladá žena, která se zamilovala do svého šéfa.“

Zdroje: www.irozhlas.cz, ct24.ceskatelevize.cz, www.the-sun.com