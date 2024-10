Externí autor 29. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

A co jiného by to mohlo být za skandál než milostná aféra. Jeden z nejznámějších politiků světa se dopustil přestupku, který se nepromíjí. Byl nevěrný své manželce. Té, se kterou působí ve dvojici tak láskyplně na naší úvodní fotografii. Poznáte, o koho se jedná?

Psal se rok 1998, kdy se doslova přepsaly dějiny. “Díky” této aféře se na světě naprosto změnila podoba diskuzí, které se týkaly politiky a politiků. Milostný život těch nejvyšších už nebyl tabu. A navíc to bylo přeci hrozně zajímavé, jednalo se totiž o samotného prezidenta.

Abychom to ještě trochu připepřili, jednalo se o ne jen tak ledajakého prezidenta. Američtí prezidenti byli vždy trnem v oku jak svým kolegům, tak veřejnosti. A tenhle si svou kariéru “vylepšil” ještě milostným románkem se svou stážistkou.

Zrození skandálu, který jsme doposud nezažili

Pojďme to vzít ale pěkně od začátku. Žil byl v Americe jistý Matt Drudge. Ten měl svou webovou stránku Drudge Report a právě tam se poprvé objevila 17. ledna 1998 informace o tomto “sexuálním skandálu století”.

Rok 1998, jak jsme si řekli už na začátku, byl rokem, kdy nebylo zvyklé psát o vztazích politiků s takovou vervou a bez ostychu jako jsme na to zvyklí dnes. Tímto okamžikem se to ale vše změnilo. Matt Drudge totiž narozdíl od mainstreamových médií neměl zábrany v tom, co, kde a o kom zveřejní. A tak se zrodil skandál.

Nahrávku, kde se ona stážistka svěřuje své kamarádce, že měla sexuální poměr s prezidentem Spojených států amerických totiž už dávno médii kolovala. Tajně ovšem. Tu měl k dispozici investigativní reportér Michael Isikoff. Jenže informace nebyly ověřené, a navíc se zkrátka v té době o takových věcech nepsalo. A tak se rozhodlo i vedení časopisu Newsweek. Psát se o tom nebude.

Politik křivě přísahal, ve funkci zůstal

Jenže to by tu nesměl být onen Matt Drudge, který žádným investigativním novinářem nebyl. Ještě navíc považoval média jako Newsweek za pokrytecká, protože o těchto aférách nepsala. A tak se rozhodl vzít věci do svých rukou.

Prezident svůj poměr s mladou stážistkou z Bílého domu opakovaně popíral, dokonce lhal pod přísahou. Jenže měl tu smůlu, že kamarádka oné mladé dámy si všechny hovory s ní nahrávala. Proti prezidentovi byl zahájen odvolací proces (impeachment), který schválila sněmovna, senát jej však zamítl. Ve své funkci byl tedy až do roku 2001.

Celým tímto procesem se z politiků stali “také lidi”. Najednou i oni měli sex, dělali chyby, byli nevěrní a měli deprese. Média chytla nový dech s nově nabytými “objekty” zájmu veřejnosti.

Navzdory skandálu byl oblíbený

Navzdory tomu, že se tehdy jednalo o skutečně velký skandál, který řešil celý svět, byl prezident Bill Clinton mezi lidmi oblíbený. Je otázkou, jak na to pohlížela jeho tehdejší žena Hillary, se kterou se tak láskyplně objímá na svatební fotografii, kterou máte možnost vidět v úvodu článku.

„Co jsem provedl s Monikou Lewinskou, bylo nemorální, byla to hloupost. Hluboce jsem se za to styděl a nechtěl jsem, aby se to vědělo,“ napsal někdejší americký prezident ve svých pamětech, které vyšly v roce 2004 a kde se konečně ke všemu doznal.

