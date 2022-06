Vědci našli "druhou Zemi". Zvláštní hvězda obíhá vyhaslé slunce a možná je živá

Bílý trpaslík

Ve vesmírném průlomu byla objevena obyvatelná hvězda. Jedná se o velmi nečekaný objev, který učinil známý astronom doktor David Whitehouse. Jedná se o hvězdu, která patří mezi jednu z planet obíhajících kolem bílého trpaslíka. Navíc tato hvězda splňuje podmínky pro život – nalézá se v obyvatelné zóně a na jejím povrchu je možná dokonce i voda.

Obyvatelná hvězda byla nalezena při "nečekaném" vesmírném průlomu, který astronomy naprosto zmátl, a i jim se jeví jako velmi zvláštní. Jedna z planet obíhajících kolem bílého trpaslíka se zdá být ve správné vzdálenosti od hvězdy. Nachází se tedy v obyvatelné zóně, což by mohlo dokonce znamenat, že je na jejím povrchu voda, která by mohla naznačovat mimozemský život. Dotyčná planeta, kterou doktor Whitehouse našel, by mohla být domovem mimozemského života, protože se ve skutečnosti nachází v "obyvatelné zóně". Astronomové nyní nasměrují k planetě "mnoho různých typů teleskopů", aby ji mohli dále zkoumat. Plánují dokonce i použít radioteleskopy, díky nimž by se mohlo podařit odhalit "signální maják mimozemské civilizace".

Jedná se přitom o neobvyklé pozorování právě proto, že jde o bílého trpaslíka. Ti totiž podle astronomů nejsou jako Slunce, ale jsou spíše tím, čím se naše Slunce jednou stane.

Budoucnost Slunce – bílý trpaslík

I naše Slunce se jednou promění v bílého trpaslíka. Podle vědců by se mělo nejprve rozšířit a stát se červeným obrem. Při tomto procesu zničí Zemi a pak se zhroutí dolů a stane se bílým trpaslíkem. Právě proto je nový objev tak zajímavý – je jakýmsi náhledem do budoucnosti.

Na video o obyvatelných zónách trpaslíků se podívejte zde:

Podle doktora Whitehouse „Je záhadné vidět tuto nejnovější hvězdu ve fázi bílého trpaslíka s troskami kolem ní. Trosky jsou planety, které měly být zničeny a smeteny během její fáze červeného obra, ale nebyly, což je pro nás záhadou,“ uvedl.

Ještě více je ale pro astronomy záhadnější, je světlo vycházející z tohoto bílého trpaslíka. Když vidíte světlo, které pomalu slábne, vidíte pětašedesát shluků materiálu obíhajících kolem této hvězdy, což je samo o sobě zvláštní. Blednoucí bílá trpasličí hvězda je dle názoru odborníků na svém místě díky gravitaci planety, která je i příčinou toho, že je hvězda s domnělým životem právě v obyvatelné zóně.

„Hvězda by mohla být ve správné vzdálenosti, aby byla schopna udržet vodu, což je velmi zvláštní, neobvyklý, nečekaný a fascinující systém", doplnil Whitehouse, který se skutečně domnívá, že by dotyčná planeta mohla být domovem mimozemského života.

Od domněnky k faktu je dlouhá cesta

Pokud by se domněnka vědců potvrdila, bylo by to poprvé, co by byla nalezena planeta potenciálně podporující život, která obíhá kolem tzv. bílého trpaslíka. Planeta byla objevena v "obyvatelné zóně" hvězdy, kde není ani příliš chladno, ani příliš horko na to, aby se zde udržel život. Také profesor Jay Farihi z University College London, uvedl, že toto pozorování je pro astronomy zcela nové.

"Je to poprvé, co bylo v obyvatelné zóně bílého trpaslíka něco pozorováno. A tím pádem existuje možnost života na jiném světě, který kolem něj obíhá," řekl Farihi pro BBC News.

Zároveň však astrolog uvádí na pravou míru toto tvrzení o obyvatelné zóně. Podle něj již odborníci nalezli mnoho planet, kde by byly podmínky pro život. Přesto ale nestačí jen výzkum na dálku, realita je pak velmi jiná, protože záleží i na hvězdě, která pro dotyčnou planetu plní funkci Slunce. Zároveň existence kapalné vody je jednou z podmínek vzniku života – ale jen našeho života, tedy jediného, který dosud známe. Vědci se nyní pokusí určit povahu atmosféry na planetě, aby bylo možné pochopit, zda je zde život skutečně udržitelný, či nikoli.

Nemusí to být však jediný možný život.

