Na počátku celého projektu byla touha postavit si dvoupatrovou chatu. Po více než 54 letech vznikl dům s věžemi a mechanickým drakem, který chrlí oheň. To je Bishop Castle. Hrad, jenž se stal symbolem lidského odhodlání splnit si sen i navzdory problémům s úřady.

Jim Bishop se považuje za rebela a šílence v jednom. „Myslím, že jinak bych se do podobné stavby asi nepustil,” směje se. Vybudovat hrad vlastníma rukama, jen s pomocí improvizovaného jeřábu, z kamenů, které našel ve svém okolí, totiž není jednoduché. Proč se rozhodl, že něco podobného stvoří? „Byla to jen náhoda,” krčí rameny.

Když bylo Bishopovi patnáct let, za 450 dolarů si koupil pozemek u silnice 165 v centrálním Coloradu. V roce 1969, už jako šťastně ženatý, si řekl, že na něm postaví chatu. Nejdřív vybudoval přízemí a schody. Poté se pustil do druhého patra. Kamennou stavbu vybavil oválnými okny. „Sousedé se mě ptali, jestli stavím hrad. Tak jsem si řekl, že to není úplně špatný nápad,” říká Jim.

Bishop Castle

Postupem času tak vzniklo monumentální dílo s věžemi, podloubími, tanečním sálem, terasou i kovovým mechanickým drakem, jenž chrlí oheň. „Nic jsem nenavrhoval, všechny architektonické prvky ke mě přicházely intuitivně. Nákresy jsem zhotovil, až když jsme vydávali knihu pro obchod se suvenýry,” přiznává Bishop.

close info By Carol M. Highsmith - Library of CongressCatalog: http://lccn.loc.gov/2015632551Image download: https://cdn.loc.gov/master/pnp/highsm/32500/32536a.tifOriginal url: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/highsm.32536, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/i zoom_in Taneční sál

Samotného ho však překvapilo, jak do sebe vše zapadá. Svůj projekt tak pojmenoval jako „Hrad jednoho muže a Boha”. Jim si totiž zakládal na tom, aby mu se stavbou nikdo nepomáhal, i přestože se jeho synové nabízeli. Odmítal také jakoukoli techniku. Kameny, které našel v okolí, a pokácené stromy převážel na svém pickupu. Ten zároveň používal jako jeřáb.

Jak stavba rostla a stávala se čím dál tím více populárnější, všimli si jí také úřady. Upozornili, že Bishop na stavbu použil materiál ze státních lesů a chtěli po něm, aby ho zaplatil. Následovaly další spory o pozemkové vlastnictví nebo o umístění značek, jež o hradě informovaly.

Svobodný hrad

Tyto rozepře a fakt, že rodina Bishopů chce, aby „dílo jednoho muže” bylo pro návštěvníky zdarma, vedly k tomu, že se hrad stal symbolem tzv. amerického snu. „Můj táta má rád svobodu, proto ji dopřává i lidem zde,” vysvětluje jeho syn Dan. „Je to jedno z posledních míst na světě, kde si můžete dělat, co chcete.”

Zdroj: Youtube

Nadšenci tu šplhají po stěnách, lezou na vrchol věže nebo se houpají na laně. „Nejsme firma a nevybíráme poplatky. Vstup je zde na vlastní nebezpečí. Kupodivu se za ta léta nikdo nezranil,” dodává Dan Bishop, který nyní projekt svého otce, trpícího Parkinsonovou chorobou, převzal.

Zdroje: www.grunge.com, www.en.wikipedia.org, www.bishopcastle.org